Seifenwasser: Wenn Ihr Bügeleisen nur leicht verschmutzt ist, können Sie es einfach mit einem Schwamm und Seifenwasser reinigen. Achtung, verwenden Sie keine Stahlwolle, da diese die Bügeleisenfläche beschädigen könnte.



Zahnpasta: Sollte die Sohle Ihres Bügeleisens nach der Reinigung immer noch klebrige Rückstände zeigen, können Sie Zahnpasta zur Reinigung verwenden. Trocknen Sie die Bügeleisenfläche, geben Sie eine kleine Menge Zahnpasta auf die Fläche und reiben Sie diese mit einem alten Putztuch ein. Entfernen Sie Zahnpastareste mit einem feuchten Schwamm oder Tuch.



Essig: Verwenden Sie Essig für hartnäckige Flecken oder klebrige Rückstände am Bügeleisen.



Legen Sie etwas Zeitungspapier unter das Gerät, bevor Sie mit der Reinigung beginnen, da Essig Stein- und Holzoberflächen beschädigen kann. Lesen Sie hier, wie man eine Bügeleisenfläche mit Essig reinigt:



Mischen Sie weissen Essig und Salz zu gleichen Teilen in einem Kochtopf.

Erhitzen Sie die Mischung langsam (erwärmen Sie die Mischung, aber bringen Sie sie nicht zum Kochen). Nehmen Sie den Topf von der Platte bevor Sie mit der Reinigung beginnen.

Verwenden Sie Handschuhe, um Ihre Hände vor Hitze zu schützen und tauchen Sie den Schwamm in die Salz und Essig Mischung ein.

Reinigen Sie vorsichtig die Bügeleisenfläche.





Probieren Sie diese Hausmittel, wenn Ihr Bügeleisen verklebt ist, oder Sie einfach zwischendurch Ihr Bügeleisen sauber machen möchten.



Am besten ist es jedoch verbrannte Rückstände gleich im Vorhinein zu vermeiden. Es empfiehlt sich daher ein Dampfbügeleisen mit Effektivschutz gegen Kalkablagerungen zu verwenden. Die Philips PerfectCare Elite Plus Dampfbügelstation verfügt über das Easy De-Calc Plus System, das Sie benachrichtigt, wenn es Zeit zum Entkalken ist und der DynamiQ-Sensor verhindert Brandflecken und Knitterfalten auf allen Stoffarten.