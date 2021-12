Diese Dinge sollten Sie beim Kleidung zusammenlegen beachten. Handelt es sich um ein Material, das nicht gebügelt werden muss, wie zum Beispiel Acryl, achten Sie darauf, dass das Kleidungsstück vollständig trocken ist, bevor Sie es in den Schrank geben, um Faltenbildung und muffige Gerüche zu vermeiden. Bügelwäsche sollte am besten feucht gebügelt werden, um Falten einfacher zu bügeln.



Wenn Sie Ihre Klamotten platzsparend falten, sollten alle Kleidungsstücke vorher frisch gewaschen und gebügelt werden. Gebügelte Kleidung ist besonders dann einfach zu ordnen, wenn Sie Ihre T-Shirts zusammenlegen. Tricks und Tipps zum ordentlichen Wäsche falten finden Sie hier.



Einfach und schnell können Sie mit der Philips Steam&Go Plus Dampfbürste Knitterfalten entfernen und Kleidung auffrischen, und Sie benötigen auch kein Bügelbrett. Hängen Sie Ihre Kleidung an einem Kleiderbügel einfach an die Schranktür und lassen Sie den Dampf die ganze Arbeit machen.