Avant de décider comment vous allez plier un tee-shirt pour gagner de la place, il faut qu’il soit prêt à être rangé. Pour les tissus qui n’ont pas vraiment besoin de repassage comme l’acrylique, vérifiez que votre vêtement soit parfaitement sec avant de le ranger pour éviter les plis et les odeurs d’humidité. Pour les vêtements qui doivent être repassés, le tissu doit être légèrement humide pour enlever les plis plus facilement au repassage.



Quand vous pliez vos vêtements pour gagner de la place, il est préférable d’avoir des vêtements propres et fraîchement repassés pour des résultats impeccables et sans plis. Repasser vos habits après les avoir lavés facilitera le pliage des vêtements. Vous êtes pressé ? Vous pouvez utiliser le défroisseur à main Philips Steam&Go Plus pour accélérer le repassage ou retoucher facilement vos vêtements sans avoir à sortir la planche à repasser : suspendez tout simplement votre vêtement et laissez la vapeur faire tout le travail !