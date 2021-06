Stellen Sie vor dem Schneiden sicher, dass Sie richtig ausgestattet sind. Sie benötigen einen Philips Haarschneider oder ein Multigerät mit Haarschneidefunktion, einen Spiegel und einen Umhang oder ein Handtuch, um Hals und Schultern beim Schneiden abzudecken. Außerdem sollten Sie Haarpflegeprodukte zum Stylen und einen Staubsauger für die anschließende Reinigung bereithalten. Nasses Haar ist schwieriger zu schneiden, da es häufig an der Haut haftet und vom Gerät nicht erfasst werden kann. Daher empfehlen wir, Ihr Haar zu schneiden, wenn es vollständig getrocknet ist. Kämmen Sie Ihr Haar in die natürliche Haarwuchsrichtung. Wenn Sie das Haar einer anderen Person schneiden, stellen Sie sicher, dass sich der Kopf auf der gleichen Höhe wie Ihre Brust befindet. Dadurch ist jeder Kopfbereich deutlich sichtbar und leichter zu erreichen. Hinweis: Bartschneider sind nur zum Trimmen von Barthaaren konzipiert. Wir empfehlen nicht, das Gerät für andere Körperteile, wie den Kopf, zu verwenden. Dies liegt daran, weil Du nicht die gewünschten Ergebnisse erzielen wirst und es zu Hautschäden kommen kann.

Anweisungen zur Verwendung

1. Befestigen Sie den gewünschten Kamm am Griff des Haarschneiders. Wenn die Aufsätze nicht richtig angebracht sind, funktioniert der Groomer möglicherweise nicht, oder es lassen sich nicht die gewünschten Ergebnisse erzielen.



2. Stellen Sie die gewünschte Länge ein. Dies tun Sie, indem Sie das Einstellrad für die Länge drehen oder den richtigen Aufsteckkamm anbringen. Beginnen Sie das Trimmen mit einer langen Einstellung, um sich mit dem Gerät vertraut zu machen, und reduzieren Sie die Längeneinstellung allmählich, bis Sie die gewünschte Haarlänge erreicht haben.



3. Schalten Sie das Gerät ein.



4. Bewegen Sie das Gerät vorsichtig und gleichmäßig mit leichtem Druck gegen die Haarwuchsrichtung. Stellen Sie sicher, dass der flache Teil des Kamms immer in Kontakt mit der Haut bleibt, um ein gleichmäßiges Ergebnis zu erzielen.



5. Drücken Sie den Groomer nicht zu fest gegen Kopfhaut oder Haut. Sie können die Einstellungen versehentlich ändern, was zu ungleichmäßigem Trimmen führen kann.



Verwenden Sie das Gerät ohne Kammaufsatz, um Haare in Hautnähe zu trimmen (0,5 mm) oder um die Halslinie und die Koteletten zu konturieren. Gehen Sie beim Trimmen ohne Kamm vorsichtig vor, da die Schneideinheit alle Haare entfernt, die sie erfasst.



6. Das Haar kann sich in der Haarkammer und im Kamm sammeln. Reinigen Sie sie zwischendurch. Schalten Sie anschließend das Gerät aus und reinigen Sie es. Wir empfehlen Ihnen, das Gerät nach jedem Gebrauch zu reinigen.