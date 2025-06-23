Wie schneide ich mein Haar mit einem Philips Haarschneider oder Groomer?

1. Befestigen Sie den gewünschten Kamm am Griff des Haarschneiders. Wenn die Aufsätze nicht richtig angebracht sind, funktioniert der Groomer möglicherweise nicht, oder es lassen sich nicht die gewünschten Ergebnisse erzielen.



2. Stellen Sie die gewünschte Länge ein. Dies tun Sie, indem Sie das Einstellrad für die Länge drehen oder den richtigen Aufsteckkamm anbringen. Beginnen Sie das Trimmen mit einer langen Einstellung, um sich mit dem Gerät vertraut zu machen, und reduzieren Sie die Längeneinstellung allmählich, bis Sie die gewünschte Haarlänge erreicht haben.



3. Schalten Sie das Gerät ein.



4. Bewegen Sie das Gerät vorsichtig und gleichmäßig mit leichtem Druck gegen die Haarwuchsrichtung. Stellen Sie sicher, dass der flache Teil des Kamms immer auf der Haut aufliegt, um ein gleichmäßiges Ergebnis zu erzielen.



5. Drücken Sie den Groomer nicht zu stark gegen die Haut. Sie könnten die Einstellungen versehentlich ändern, was zu ungleichmäßigem Trimmen führen kann.



Verwenden Sie das Gerät ohne Kammaufsatz, um Haare in Hautnähe zu trimmen (0,5 mm) oder um die Halslinie und die Koteletten zu konturieren, indem Sie es in einem Winkel von 90 Grad halten. Bewegen Sie den Groomer gleichmäßig entgegen der Haarwuchsrichtung. Zum Entfernen störrischer Haare versuchen Sie, den Rasierer in verschiedene Richtungen zu bewegen. Gehen Sie beim Trimmen ohne Kamm vorsichtig vor, da die Schneideinheit alle Haare entfernt, die sie erfasst.



6. In der Haarauffangkammer und im Kamm können sich Haare ansammeln. Schütteln Sie diese Haare regelmäßig vom Gerät ab. Wenn Sie fertig sind, schalten Sie das Gerät aus und reinigen Sie das Gerät, die Kämme und die Haarauffangkammer. Reinigen Sie das Gerät nach jedem Gebrauch. .