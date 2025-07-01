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Philips Support

Wie entnehme ich den Korb meines Philips Airfryers von der Pfanne?

Gehen Sie wie folgt vor, um den Korb von der Pfanne Ihres Philips Airfryers zu entnehmen:

  1. Verschieben Sie den transparenten Deckel, um auf die Entriegelungstaste zuzugreifen.
  2. Drücken Sie die Entriegelungstaste und entnehmen Sie gleichzeitig den Korb des Philips Airfryers. 

Die Informationen auf dieser Seite gelten für die folgenden Modelle: NA332/09 , HD9285/94 , HD9280/91 . Klicken Sie hier, um weitere Produktnummern anzuzeigen  ›

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