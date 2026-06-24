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Wie befestige ich Aufsätze an meinem Philips OneBlade?

Weitere Informationen zum Befestigen und Entfernen von Trimmaufsätzen, Schutzkappen und anderen Aufsätzen am Philips OneBlade finden Sie in den nachfolgenden Informationen.

Gut zu wissen: Die Techniken zum Befestigen und Entfernen von Kammaufsätzen und Hautschutzaufsätzen sind identisch, unabhängig davon, welches OneBlade Modell Sie verwenden (einschließlich Varianten, die nicht in der Abbildung unten dargestellt sind).

Wie befestige ich Aufsätze an meinem Philips OneBlade?

Die Informationen auf dieser Seite gelten für die folgenden Modelle: QP6652/35 , QP1924/30 , QP2734/23 . Klicken Sie hier, um weitere Produktnummern anzuzeigen  ›

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