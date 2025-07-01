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Was ist das OneBlade Club Ersatzklingen-Abonnement?

Wenn Sie sich für ein OneBlade Club Abonnement von Philips anmelden, können Sie die Häufigkeit für den Klingenaustausch auswählen.

Abhängig von der Häufigkeit wird eine neue Klinge an Ihre Adresse geliefert, damit Sie jederzeit eine scharfe Klinge für Ihre nächste Rasur zur Hand haben.

Während Ihr Nutzungsplan nach 12 Monaten automatisch endet, wird Ihr Ersatzklingen-Abonnement fortgesetzt, bis Sie es kündigen.

Die Informationen auf dieser Seite gelten für die folgenden Modelle: QP6652/35 , QP6542/19 , QP6507/23 . Klicken Sie hier, um weitere Produktnummern anzuzeigen  ›

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