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Soundbars und Home Sound

Soundbars und Home Sound (15)

1 - 12 von 15 Ergebnissen
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Soundbar 2.1

TAB8200/10
  • 2.1 Kanal, kabelloser Subwoofer
  • Max. 320 W HDMI eARC
  • DTS Virtual:X
  • Dolby Atmos®
  • Philips EasyLink 3.0
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Soundbar 2.1 mit kabellosem Subwoofer

TAB5308/10
  • 2.1 CH Kabelloser Subwoofer
  • Bluetooth®
  • HDMI ARC
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Soundbar 2.0

TAB5108/10
  • 2.0-Kanal
  • Bluetooth®
  • HDMI ARC
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Soundbar 2.1

TAB6309/10
  • 2.1 Kanal, kabelloser Subwoofer
  • Max. 320 W HDMI eARC
  • DTS Virtual:X
  • Dolby Atmos®
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Soundbar 2,0

TAB5109/10
  • 2.0 Kanal
  • Max. 120 W HDMI ARC
  • DTS Virtual:X
  • Dolby Digital Plus
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2.1-Soundbar mit kabellosem Subwoofer

TAB5309/10
  • 2.1-Kanal, kabelloser Subwoofer
  • 240 W max. HDMI ARC
  • DTS Virtual:X
  • Dolby Digital Plus
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Neu

2.0-Soundbar mit verbessertem Stereo-Sound

TAB4000/12
  • 2.0-Kanal
  • 60W Max/30W RMS Ausgangsleistung
  • HDMI-ARC
  • 5.4 Bluetooth®
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Soundbar 2.0

TAB4208/10
  • 2.0-Kanal
  • Bluetooth®
  • HDMI ARC
  • USB-Wiedergabe
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Soundbar 2.1 mit kabellosem Subwoofer

TAB5601/10
  • 2.1 Kanal, kabelloser Subwoofer
  • Max. 290 W HDMI ARC
  • DTS Virtual:X
  • Dolby Digital Plus
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Soundbar 3.1.2 mit kabellosem Subwoofer

TAB8301/10
  • 3.1.2 Kanäle, kabelloser Subwoofer
  • 380W max. HDMI eARC
  • DTS:X, DTS Virtual:X
  • Dolby Atmos®
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Soundbar 2,0

TAB5201/10
  • 2.0 Kanal
  • Max. 160 W HDMI ARC
  • DTS Virtual:X
  • Dolby Digital Plus
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Neu

  • Soundbar
  • Soundbar
  • Soundbar
  • Soundbar
  • Soundbar
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  • Soundbar
  • Soundbar
  • Soundbar

Soundbar
Soundbar 7.1.4 mit kabellosem Subwoofer

TAB8750/12
  • 7.1.4 Kanäle, kabelloser Subwoofer
  • 970 W max. HDMI eARC
  • Dolby Atmos®
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