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  • Hervorragender Schutz der Haut, sanfte Rasur
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Eingestellt

AquaTouchElektrischer Nass- und Trockenrasierer

AT750/16

4
| (1383) Bewertungen | 82% empfehlen dieses Produkt.
Hervorragender Schutz der Haut, sanfte Rasur
Die Aquatec-Versiegelung des Philips Rasierers ermöglicht eine angenehme Trockenrasur und eine hautschonende Nassrasur. Verwenden Sie bei der Nassrasur ein Rasiergel oder einen -schaum für Hautschonung. Genießen Sie jetzt eine erfrischende Rasur ohne das Risiko von Hautirritationen.
Alle Vorteile anzeigen

Nassrasur mit Rasiergel oder -schaum

Hervorragender Schutz der Haut, sanfte Rasur

  • Super Lift & Cut

  • Flexible Scherköpfe

Optimiert für die hautschonende Verwendung mit Rasiergel oder -schaum

Optimiert für die hautschonende Verwendung mit Rasiergel oder -schaum

Aquatec-Versiegelung für eine angenehme Trockenrasur oder eine erfrischende Nassrasur. Optimiert für die hautschonende Verwendung mit Rasiergel oder -schaum, selbst unter der Dusche.

Passt sich perfekt Ihren Gesichtskonturen an

Passt sich perfekt Ihren Gesichtskonturen an

Abgerundete, reibungsarme Scherköpfe passen sich perfekt an Ihre Gesichtskonturen an und beugen Hautirritationen vor.

Für eine hautschonende, gründliche Rasur

Für eine hautschonende, gründliche Rasur

Das 2-Klingen-Schnittsystem in den Philips Elektrorasierern hebt das Haar an und schneidet es direkt an der Hautoberfläche ab.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

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Ersatzteile und Zubehör

Bewertungen

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4.0

von 5

1383

Bewertungen

82%

empfehlen dieses Produkt.

06/07/2015

Suisse

Suisse

Verifizierter Käufer

pefect für problemhaut

Hatte mich vorher mit normalen philips Produkten Rasiert,da ich kein nass rasieren vertrage.Hat bisher immer etwas gerupft.Da habe ich diesen trocken nass rasierer entdeckt der absolute hammer.Gesicht nass machen,mit Nivea gel einschäumen rasierer kurz nass machen und problemlos mit kreisenden bewegungen jeden winkel rasieren ohne zupfen und keine Hautausschläge danach!!Sehr zu empfehlen.Das beste was ich bis jetzt auf dem markt entdeckt habe.Kaufen,Kaufen kaufen.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für AquaTouch AT890/26 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für AquaTouch AT890/26 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst

01/12/2019

Deutschland

Deutschland

Hervorragende Batterie

Ich benutze diesen Rasierer seit fast zwei Jahren und bin grundsetzlich sehr zufrieden. Ich habe noch nie erlebt dass die Batterie leer war, obwohl ich den Rasierer sogar einmal 3Wochen nicht aufgeladen habe. Der Rasierer ist 100% wasserdicht und hat schon sehr viele Erschuetterungen miterleben muessen. Mittlerweile wird der Rasierer etwas "stumpf" was aber verstaendlich ist angesichts der langen Nutzung.

Vorteile

Batterie, Resistent

Nachteile

Mittlerweile etwas stumpf

Diese Bewertung wurde für AquaTouch AT890/82 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst

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09/05/2017

Deutschland

Deutschland

Preis-Leistungsverhätnis, sehr gut.

Für einen nass/trocken Rasierer im mittleren Preissegment, ein voll und ganz zufriedenstellendes Gerät. Der Rasierer liegt gut in der Hans und bei sachgerechter Handhabung, erzielt er eine glatte und gründliche Rasur. Außerdem wäre noch zu bemerken, dass das Gerät sehr hautschonend arbeitet, also kein Spannen oder Brennen der Haut. Des weiteren gefällt die lange Akku-Laufzeit, ich kann mich mit einer Akku-Ladung ca. 20 mal gründlich rasieren. Fazit: Mehr kann man für diesen Preis nicht verlangen.

Diese Bewertung wurde für AquaTouch AT890/26 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst

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