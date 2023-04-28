ProdukteSupport
de/fr

Später bezahlen mit Klarna

10 CHF für Newsletter Anmeldung

Kostenloser Versand ab 40 CHF

30 Tage Rückgaberecht

Alle Serien

  • Umfassende Körperpflege. Sicher, auch an sensiblen Körperstellen.
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Umfassende Körperpflege. Sicher, auch an sensiblen Körperstellen.
  • Umfassende Körperpflege. Sicher, auch an sensiblen Körperstellen.
  • Umfassende Körperpflege. Sicher, auch an sensiblen Körperstellen.
  • Umfassende Körperpflege. Sicher, auch an sensiblen Körperstellen.
  • Umfassende Körperpflege. Sicher, auch an sensiblen Körperstellen.
  • Umfassende Körperpflege. Sicher, auch an sensiblen Körperstellen.
  • Umfassende Körperpflege. Sicher, auch an sensiblen Körperstellen.
  • Umfassende Körperpflege. Sicher, auch an sensiblen Körperstellen.
  • Umfassende Körperpflege. Sicher, auch an sensiblen Körperstellen.
  • Umfassende Körperpflege. Sicher, auch an sensiblen Körperstellen.
  • Umfassende Körperpflege. Sicher, auch an sensiblen Körperstellen.
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Umfassende Körperpflege. Sicher, auch an sensiblen Körperstellen.
  • Umfassende Körperpflege. Sicher, auch an sensiblen Körperstellen.
  • Umfassende Körperpflege. Sicher, auch an sensiblen Körperstellen.
  • Umfassende Körperpflege. Sicher, auch an sensiblen Körperstellen.
  • Umfassende Körperpflege. Sicher, auch an sensiblen Körperstellen.
  • Umfassende Körperpflege. Sicher, auch an sensiblen Körperstellen.
  • Umfassende Körperpflege. Sicher, auch an sensiblen Körperstellen.
  • Umfassende Körperpflege. Sicher, auch an sensiblen Körperstellen.
  • Umfassende Körperpflege. Sicher, auch an sensiblen Körperstellen.
  • Umfassende Körperpflege. Sicher, auch an sensiblen Körperstellen.

Eingestellt

Bodygroom Series 5000Wasserfester Trimmer für Körper und Intimbereich

BG5020/15

4.2
| (632) Bewertungen | 87% empfehlen dieses Produkt.
Umfassende Körperpflege. Sicher, auch an sensiblen Körperstellen.
The Series 5000 is designed to power through hair without compromise on skin comfort, even in hard-to-reach areas like the back. Use the skin friendly shaver with countour following 2D technology or trim with the 3, 5 or 7mm length combs.
Alle Vorteile anzeigen
OG BG 7000 Yin Yang Industry Logo [master-b27f7e2e8b3b4b18a391b2e300dd49cb] [com-mig]

Die weltweit beliebteste Marke für elektrische Pflegeprodukte für Männer1

2D-Konturenanpassung mit Hautschutztechnologie

Umfassende Körperpflege. Sicher, auch an sensiblen Körperstellen.

  • 3 aufsteckbare Kammaufsätze, 3, 5, 7 mm

  • Rasierer mit 2D-Konturenanpassung

  • 60 Min. Akkubetrieb, 1 Std. Ladezeit

  • Rückenaufsatz für schwer erreichbare Stellen

Ganzkörperpflege mit nur einem Produkt

Ganzkörperpflege mit nur einem Produkt

Jetzt können Sie sich mit nur einem Tool am ganzen Körper rasieren und trimmen. Dieser Philips Bodygroom für Männer schneidet Haare in drei verschiedenen Längen für saubere und gleichmäßige Ergebnisse auf dem Rücken, den Schultern, der Brust, dem Bauch, in den Achselhöhlen, an den Armen, in der Leistengegend und an den Beinen.

Rasieren und trimmen Sie auch schwer erreichbare Stellen mit dem Aufsatz für den Rücken.

Rasieren und trimmen Sie auch schwer erreichbare Stellen mit dem Aufsatz für den Rücken.

Bequeme Rückenhaarentfernung: Dieser Aufsatz wurde speziell für die bequeme Entfernung von Rückenhaar entwickelt.

Sichere und komfortable Rasur bei empfindlicher Haut

Sichere und komfortable Rasur bei empfindlicher Haut

Der Scherkopf verfügt über patentierte abgerundete Spitzen und eine hypoallergene Folie, die Ihre Haut beim Rasieren vor Schnittverletzungen schützt.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Ersatzteil oder Zubehör finden

Finden Sie das passende Ersatzteil und Zubehör für Ihr Produkt

Ersatzteile und Zubehör

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.2

von 5

632

Bewertungen

87%

empfehlen dieses Produkt.

28/04/2023

Suisse

Suisse

Verifizierter Käufer

Super praktisch dank Verlängerungsarm

Nebst dem vorteilhaften Zweiwegeschneiden ist mit dem Verlängerungsarm endlich das Rückenrasurthema gelöst. Funktioniert gut, braucht nur ein wenig Übung

Vorteile

Zweiwegeschnitt, Verlängerungsarm, Akkulaufzeit

Nachteile

Noch keine

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Wasserfester Trimmer für Körper und Intimbereich verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Wasserfester Trimmer für Körper und Intimbereich verfasst

28/04/2023

Suisse

Suisse

Verifizierter Käufer

Sehr gute Ergebnisse

Ich nutze es hauptsächlich zum Rasieren unter den Achseln und im Intimbereich. Ich finde die Ergebnisse sehr gut und habe mich noch nie geschnitten. Für den Rückenbereich ist der klappbare Griff eine super Option. Habe ich bis jetzt 3-mal genutzt und bin sehr zufrieden.

Vorteile

Gute Rasierergebnisse, gute Akkulaufzeit, handlich, leicht

Nachteile

keine

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Wasserfester Trimmer für Körper und Intimbereich verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Wasserfester Trimmer für Körper und Intimbereich verfasst

28/09/2022

Suisse

Suisse

Verifizierter Käufer

Super

Der beste Rasierer für einen Mann für den Intimbereich. Top. Ohne Sorgen rasieren, man schneidet sich nicht.

Vorteile

Man schneidet sich nicht

Diese Bewertung wurde für Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Wasserfester Trimmer für Körper und Intimbereich verfasst

Diese Bewertung wurde für Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Wasserfester Trimmer für Körper und Intimbereich verfasst

Melde dich für den Philips Newsletter an, um exklusive Angebote zu erhalten

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • Exklusive Angebote für Mitglieder.
  • Expertentipps und Inspiration.

Ich möchte Werbemitteilungen – basierend auf meinen Präferenzen und meinem Verhalten – zu Philips Produkten, Services, Events und Aktionen erhalten. Ich kann mich jederzeit ganz einfach abmelden!

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • Exklusive Angebote für Mitglieder.
  • Expertentipps und Inspiration.
Haftungsausschlüsse

  1. Online-Umfrage unter 16.003 Männern, die elektrische Rasierer nutzen, durchgeführt im Jahr 2024. 