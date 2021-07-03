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Arrêté
3 sabots clipsables : 3, 5, 7 mm
Rasoir 2D avec suivi des contours
60 min d'autonomie, 1 h de charge
Accessoire spécial dos
Vous pouvez désormais utiliser un même outil pour entretenir en toute confiance toutes les zones de votre corps. Cette tondeuse corps Philips pour hommes coupe les poils à 3 hauteurs différentes, pour des résultats nets et uniformes sur le dos, les épaules, la poitrine, le ventre, les aisselles, les bras, l’aine et les jambes.
Élimine facilement les poils du dos. Cet accessoire est spécialement conçu pour le dos.
La tête de rasage est dotée de bords arrondis brevetés et d’une grille hypoallergénique pour protéger votre peau des coupures et des irritations pendant le rasage.
4.2
sur 6
632
Avis
87%
recommandent ce produit
Fantastiche
03/07/2021
Suisse
Acheteur vérifié
ce produit est parfait
vous ne savez jamais quand vient le jour où vous avez besoin de votre tondeuse corporelle supplémentaire.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Tondeuse aine et corps étanche
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Tondeuse aine et corps étanche
Kenoby26
28/08/2023
France
Acheteur vérifié
Super pratique
Idéal pour les aisselles, le dos et le puis, efficace, rapide et tonte propre !
Avantages
Rapide et indolore
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Tondeuse aine et corps étanche
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Tondeuse aine et corps étanche
Anonyme34
02/04/2022
France
Acheteur vérifié
Très bonne tondeuse
Très bonne tondeuse pour le corps, très agréable à utiliser et ne fait jamais jamais mal. Le manche pour accéder au dos est très bien, l'étanchéité est super.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Tondeuse aine et corps étanche
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Tondeuse aine et corps étanche
Enquête en ligne menée en 2024 auprès de 16 003 hommes, utilisateurs de tondeuses et rasoirs électriques.