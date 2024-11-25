Scrivo questa recensione dopo 18 giorni di utilizzo quotidiano. Appena ho ricevuto Philips One by Sonicare BH1022/04 ho notato il design semplice e pulito praticamente come un normale spazzolino. Ho utilizzato lo spazzolino mattina e sera e ho notato dapprima la facilità di utilizzo. La cosa che più mi ha colpita è il segnale ogni 30 secondi per cambiare posizione in modo da farti pulire bene ogni angolo della bocca. La batteria non l ho ancora ricaricata(ho caricato lo spazzolino prima di utilizzarlo la prima volta)per questo è ottimo anche per viaggiare visto che si scarica lentamente. La testina, delicata sulle gengive, è ottima per chi soffre di sanguinamento gengivale e non rovina lo smalto dei denti. Trovo molto carino il fatto che viene prodotto in vari colori per giocare un po' con la fantasia. In conclusione, non avendo mai utilizzato uno spazzolino elettrico, dico che mi sto trovando veramente bene con questo spazzolino elettrico e credo di continuare ad utilizzarlo.