ProdukteSupport
de/fr

Später bezahlen mit Klarna

10 CHF für Newsletter Anmeldung

Kostenloser Versand ab 40 CHF

30 Tage Rückgaberecht

Alle Serien

Go to promotion

NEU: Next-Generation DiamondClean

Vollständige Zahnpflege – jetzt 100% sichtbar

Jetzt entdecken

  • Optimieren Sie Ihr Putzergebnis mit One
  • Optimieren Sie Ihr Putzergebnis mit One
  • Optimieren Sie Ihr Putzergebnis mit One
  • Optimieren Sie Ihr Putzergebnis mit One

2-pack brush headsBürstenkopf

BH1022/04

4.1
| (40) Bewertungen | 88% empfehlen dieses Produkt.

Erhältlich in

Mango
Mango
Miami
Miami
Mitternachtsblau
Mitternachtsblau
Shadow
Shadow
Shimmer
Shimmer
Optimieren Sie Ihr Putzergebnis mit One
Einfach austauschbare Bürstenköpfe für Ihre elektrische Philips One Zahnbürste. Damit Ihre Zahnbürste frisch bleibt, wechseln Sie sie alle 90 Tage. Welche Farbe hat Ihre One?
Alle Vorteile anzeigen
Kompatible Produkte
Philips One by Sonicare

Philips One by Sonicare
Elektrische Zahnbürste

HY120024

HY1200/24

Philips One by Sonicare

Philips One by Sonicare
Zahnbürste mit Batterie

HY110004

HY1100/04

Optimieren Sie Ihr Putzergebnis mit One

  • Doppelpack

Putzen Sie 90 Tage ohne Batteriewechsel

Putzen Sie 90 Tage ohne Batteriewechsel

Mit der One können Sie 90 Tage lang mit einer einzigen AAA-Batterie putzen – das entspricht drei Monaten, in denen Ihr Lächeln weißer und strahlender ist.

Gute Vibrationen

Gute Vibrationen

Stellen Sie sich die One als elektrische Variante Ihrer Handzahnbürste vor. Mithilfe von Mikrovibrationen und wellenförmigen Borsten können Sie Ihre Zähne auf Knopfdruck sanft reinigen und polieren.

Eine Farbe für jeden Stil

Eine Farbe für jeden Stil

Von Miami bis Midnight, Mango bis Mint – wählen Sie die Farbe, die zu Ihrem Stil passt. Sie können den Bürstenkopf auf Ihr Handstück abstimmen oder Ihre eigene Farbkombination erstellen.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.1

von 5

40

Bewertungen

88%

empfehlen dieses Produkt.

25/11/2024

Nederland

Nederland

Verifizierter Käufer

Philips one

Dit product kan ik iedereen aanbevelen Handig in gebruik en makkelijk om mee te nemen bevalt mij uitstekend.

Nachteile

soms moeilijk om aan te zetten

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Philips One by Sonicare BH1022/02 Set van 2 opzetborstels verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Philips One by Sonicare BH1022/02 Set van 2 opzetborstels verfasst

14/05/2024

Italia

Italia

Ottimo dispositivo, semplice e funzionale

Scrivo questa recensione dopo 18 giorni di utilizzo quotidiano. Appena ho ricevuto Philips One by Sonicare BH1022/04 ho notato il design semplice e pulito praticamente come un normale spazzolino. Ho utilizzato lo spazzolino mattina e sera e ho notato dapprima la facilità di utilizzo. La cosa che più mi ha colpita è il segnale ogni 30 secondi per cambiare posizione in modo da farti pulire bene ogni angolo della bocca. La batteria non l ho ancora ricaricata(ho caricato lo spazzolino prima di utilizzarlo la prima volta)per questo è ottimo anche per viaggiare visto che si scarica lentamente. La testina, delicata sulle gengive, è ottima per chi soffre di sanguinamento gengivale e non rovina lo smalto dei denti. Trovo molto carino il fatto che viene prodotto in vari colori per giocare un po' con la fantasia. In conclusione, non avendo mai utilizzato uno spazzolino elettrico, dico che mi sto trovando veramente bene con questo spazzolino elettrico e credo di continuare ad utilizzarlo.

Vorteile

Semplice da usare, la batteria dura tanto, testine delicate

Nachteile

Non ho riscontrato nessuna nota negativa

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 2-pack brush heads BH1022/04 Testina per spazzolino verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 2-pack brush heads BH1022/04 Testina per spazzolino verfasst

13/05/2024

Italia

Italia

Philips ONE Power Toothbrush

Inizialmente ero molto scettica,vedendolo così piccolo e leggero. E bene devo ricredermi , dopo 10 giorni di utilizzo posso dirvi che un ottimo spazzolino, ha una vibrazione che rende i denti più brillanti puliti e lucidi. Il Copri testina poi è il top visto che così si ha la possibilità di portarlo anche in borsa ovunque si vada. Ottimo Anche per i ragazzini. Infatti ho deciso di comprarlo anche ai miei bambini e mio marito. Ha una batteria molto duratura visto che in 10 giorni non lo ancora caricato. Ottimo anche il il sensore che ti fa capire quando cambiare posizioni sui denti . Soddisfatta 😀

Vorteile

Leggero e tascabile

Nachteile

Nessun contro sono soddisfatta

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 2-pack brush heads BH1022/04 Testina per spazzolino verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 2-pack brush heads BH1022/04 Testina per spazzolino verfasst

Melde dich für den Philips Newsletter an, um exklusive Angebote zu erhalten

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • Exklusive Angebote für Mitglieder.
  • Expertentipps und Inspiration.

Ich möchte Werbemitteilungen – basierend auf meinen Präferenzen und meinem Verhalten – zu Philips Produkten, Services, Events und Aktionen erhalten. Ich kann mich jederzeit ganz einfach abmelden!

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • Exklusive Angebote für Mitglieder.
  • Expertentipps und Inspiration.