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Philips One by SonicareZahnbürste mit Batterie

HY1100/04

HY110004

4.5
| (183) Bewertungen | 96% empfehlen dieses Produkt.

Erhältlich in

Mango
Mango
Miami
Miami
Mitternachtsblau
Mitternachtsblau
Optimieren Sie Ihr Putzergebnis mit One
Die Reinigung mit der neuen elektrischen One verleiht Ihnen ein strahlenderes Lächeln und weißere Zähne. Egal wohin Sie unterwegs sind – mit ihrem schlanken, leichten Design und ihrem Reiseetui ist diese One Zahnbürste die perfekte Begleitung. Welche Farbe ist die richtige für Sie?
Alle Vorteile anzeigen
Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

Nr. 1 von Zahnärzten empfohlene Schallzahnbürstenmarke weltweit1

Optimieren Sie Ihr Putzergebnis mit One

  • Die One für bessere Putzergebnisse

  • Die One für unterwegs

  • Die One für ein einfaches Putzerlebnis

  • Die One in verschiedenen Farben

Gute Vibrationen

Gute Vibrationen

Die One putzt wie eine Handzahnbürste – nur intensiver und schneller. 13.000 Mikrovibrationen pro Minute und wellenförmige Borsten reinigen Ihre Zähne sanft für ein strahlend weißes Lächeln.

Reiseetui für jeden Ort zu jeder Zeit

Reiseetui für jeden Ort zu jeder Zeit

Die One ist für Reisen gemacht und verleiht Ihnen einfach überall ein sauberes Gefühl. Sie ist schlank und leicht und passt optimal in eine kompakte Reisetasche.

Routine leicht gemacht mit Putzhilfe

Routine leicht gemacht mit Putzhilfe

Manchmal brauchen wir alle ein wenig Hilfe. Die One hält Sie alle 30 Sekunden mit einem Summen dazu an, zum nächsten Teil Ihres Mundes zu wechseln. Ein längeres Summen von 2 Minuten zeigt Ihnen an, wann Sie fertig sind.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

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Bewertungen

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4.5

von 5

183

Bewertungen

96%

empfehlen dieses Produkt.

24/03/2025

Deutschland

Deutschland

Besser als alle Zahnbürsten m. fest verbautem Akku

Die Batterieversion funktioniert auch einwandfrei mit Akku! Man fragt sich warum das bei den teuren Modellen von Philips und den anderen Wettbewerbern nicht möglich ist. Ersetzt bei mir deutlich teurere Vorgängermodelle, bei denen mittlerweile relativ schnell der Akku versagt. Deutlich mehr als eine Reisezahnbürste! Vollwertig einsetzbar!

Vorteile

Voll funktionsfähig für jeden Tag! Batterie kann gegen handelüblichen AKKU getauscht werden, funktioniert einwandfrei!

Nachteile

Bürstenköpfe nicht kompatibel mit dem Rest von Philips!

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Philips One by Sonicare HY1100/04 Zahnbürste mit Batterie verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Philips One by Sonicare HY1100/04 Zahnbürste mit Batterie verfasst

03/01/2023

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

One by Sonicare

Sehr gute Zahnbürste für Reisen. Ideal ist das Etui, um sie aufzubewahren.

Vorteile

Handlich

Nachteile

Keine

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Diese Bewertung wurde für Philips One by Sonicare HY1100/01 Zahnbürste mit Batterie verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Philips One by Sonicare HY1100/01 Zahnbürste mit Batterie verfasst

04/08/2022

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Nicht nur eine Reisezahnbürste ‼️

Sicherlich fragt man sich selbst, warum man trotz Sonderangebot eine "Reisezahnbürste" so teuer bezahlt! Aber bereits nach ersten Nutzung haben meine Frau vor Begeisterung alle vorhandenen Zahnbürsten entsorgt. Von der in die Jahre gekommenen Oxxl B bis hin zu den üblichen Batterie-Zahnbürsten. Nicht eine der gewohnten Zahnbürsten kam an das Sauberkeitsgefühl nach Benutzung der Philips One heran. Und nach mittlerweile fast 3 Monaten Nutzung laufen oder putzen die beiden zierlichen Geräte unverändert gut. Und als Reisebegleiter sind sie unübertroffen und jeder anderen Zahnbürste meilenweit überlegen. Ganz nebenbei ist die Philips One sicher die beste Werbung für die "großen" Sonicare-Zahnbürsten ... meine Frau hat bereits einen Wunsch angemeldet ... Sonicare Premium (oder war das Prestige) in der Champagner-Version ...

Vorteile

Einfach praktisch. Und sie kann mehr als jede Andere !!

Nachteile

Keine

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Diese Bewertung wurde für Philips One by Sonicare HY1100/02 Zahnbürste mit Batterie verfasst

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Diese Bewertung wurde für Philips One by Sonicare HY1100/02 Zahnbürste mit Batterie verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Laut einer in den USA, Kanada, China, Frankreich, Deutschland, Italien, Japan, Korea, den Niederlanden, der Schweiz, Spanien, Schweden und im Vereinigten Königreich von 2023 bis 2024 durchgeführten Studie mit mehr als 2.600 teilnehmenden Zahnmedizinern (Zahnärzte und Hygieniker). 