Im Rahmen eines Produkttests, habe ich dieses Produkt kostenfrei zur Verfügung gestellt bekommen. Erster Eindruck: Ich war positiv überrascht. Die Verpackung und das Gerät selbst sieht sehr ansprechend aus. Zudem machte alles einen qualitativ hochwertigen Eindruck. Design: Erst einmal sieht der optisch sehr elegant und hochwertig aus. Ein großes Pro ist für mich die Farbe rosa. Diese Farbwahl ist für mich mit entscheidend, wenn es um die Kaufentscheidung geht. Er liegt super in der Hand. Und lässt sich optimal und ohne Probleme bedienen. Das Gewicht vom SatinShave ist perfekt, nicht zu schwer und nicht zu leicht. Für Rechts- und Linkshänder geiegnet. Gebrauch: Die Nutzung vom SatinShave ist sehr intuitiv. Großartig ist es, dass man ihn auch in der Dusche benutzen kann. Dadurch kann man während man ZB einen Conditioner einwirken lässt auf die schnelle die Beine rasieren. Zudem ist es angenehmer, wenn man eine Nassrasur macht. Es ist einfach schnell und unkompliziert. Bei der Trockenrasur ist ebenfalls nichts zu bemängeln. Ich bin beeindruckt, dass er eine perfekte Haut ohne Irritationen hinterlässt. Ich habe Neurodermitis, trockene und Empfindliche Haut. Der SatinShave hinterlässt meine Haut, ohne ihr zu schaden. Schwierige Stellen wie das Knie oder auch Achseln lassen sich super rasieren. Dies wird besonders dadurch ermöglicht, da man den SatinShave in beide Richtungen bei rasieren bewegen kann. Das Zubehör lässt sich problemlos wechseln und die Aufsätze erleichtern die Benutzung. Das Reinigen verläuft ohne Komplikationen. Die mitgelieferte Bürste ist essenziell dabei. Ergebnis: Das Ergebnis ist zufriedenstellen und der SatinShave erfüllt seinen Zweck. Der anfangs positive Eindruck hat sich bewährt und somit hat er überzeugt.