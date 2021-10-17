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Eingestellt
Rasierer mit einer Scherfolie
8 Stunden Ladezeit
4 Zubehörteile
Die federnde Scherfolie gleitet natürlich über Ihre Kurven und Konturen und sorgt stets für einen engen Hautkontakt für eine noch gründlichere Rasur.
Die abgerundeten Trimmerspitzen vor und hinter der Scherfolie sorgen dafür, dass der Rasierer sanft über Ihre Haut gleitet, und verhindern Kratzer für eine hautschonende Rasur.
Der ergonomische S-förmige Griff ermöglicht eine einfache Anwendung für eine optimale Handhabung und eine gründlichere Enthaarung am ganzen Körper mit natürlichen und präzisen Bewegungen.
Auszeichnungen
4.3
von 5
253
Bewertungen
92%
empfehlen dieses Produkt.
FaRo78
17/10/2021
Suisse
Verifizierter Käufer
Vielseitig
Sehr leise Auch unter Dusche verwendbar Viel Zubehör
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SatinShave Advanced BRL140/00 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SatinShave Advanced BRL140/00 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst
Kängu12
04/11/2019
Suisse
Verifizierter Käufer
Das Produkt ist sehr vielseitig.
Das Produkt mit den Zubehörteilen dient sehr gut dazu, um an allen erforderlichen Hautpartien die Haare optimal zu entfernen.
Vorteile
vielseitig verwendbar, sanfte Rasur, gut auf der Haut zu führen
Nachteile
keine
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SatinShave Advanced BRL140/00 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst
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Hasebaerchen
15/09/2021
Deutschland
Verifizierter Käufer
Perfekt
Ein Rasierer wie er sein sollte. Ich bin wirklich sehr zufrieden
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SatinShave Advanced BRL130/00 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SatinShave Advanced BRL130/00 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst