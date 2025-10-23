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Die weltweit beliebteste Marke für elektrische Pflegeprodukte für Männer
Abgerundete Spitzen
40 Längeneinstellungen
Präzise 0,5-mm-Schritte
100 % abwaschbar
Bis zu 70 Minuten Akkulaufzeit
Die selbstschärfenden Klingen mit abgerundeten Spitzen sind sanft zur Haut und sorgen für ein angenehmeres Trimmen. Sie bleiben zudem so scharf wie am ersten Tag, ohne dass Klingenöl erforderlich ist. Die nicht korrosiven Klingen sind ebenfalls leicht zu reinigen.
Das Präzisionsrad des Trimmers verfügt über 40 Längeneinstellungen in 0,5-mm-Schritten, damit Sie Ihren Bart so präzise gestalten können, wie Sie es benötigen.
Die fortschrittlichen Lift & Trim-Kämme heben Haare in Richtung der Klinge an und erfassen Haare mit jedem Zug für ein effizientes und gleichmäßiges Trimmerlebnis.
4.4
von 5
606
Bewertungen
92%
empfehlen dieses Produkt.
Bienenwiese
23/10/2025
Deutschland
Verifizierter Käufer
Gefällt mir und ist gut
Bin sehr zufrieden obwohl ich nur einen Schnurbart habe. keinen Kinnbart.
Vorteile
handlich gut zu gebrauchen
Nachteile
noch keine erlebt.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Beard Trimmer 3000 Series BT3665/15 Bartpflege mit Metallklingen verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Beard Trimmer 3000 Series BT3665/15 Bartpflege mit Metallklingen verfasst
Anja26F
17/02/2024
Deutschland
Philips Mitarbeiter(in)
Mein Mann ist von diesem Trimmer begeistert.
[Employee of philipsglobal] Mein Mann ist von diesem Trimmer begeistert. Er ist sehr zufrieden mit ihm. Er ist einfach zu bedienen und nach dem Gebrauch leicht zu reinigen. Ihm gefällt, dass der Trimmer universell einsetzbar ist und keine Aufsätze benötigt. Auch das Design ist toll.
Vorteile
Vielseitigkeit des Trimmers
Nachteile
Nicht
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Beardtrimmer series 3000 BT3234/15 Bartschneider verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Beardtrimmer series 3000 BT3234/15 Bartschneider verfasst
Pittimaus
15/11/2021
Deutschland
Verifizierter Käufer
Handlich, leicht und funktionell...
Ich war auf der Suche nach einem Gerät, was nicht nur preislich sondern auch funktionell meinen Erwartungen entspricht. Das Gerät sollte nicht "billig" verarbeitet sein und im täglichen Umgang leicht und praktisch zu handhaben sein. Mein Fazit nach längerer Benutzung: Das Gerät ist leicht, die ist Handhabung einfach. Der Akku hält was er verspricht. Die Klingen sind scharf. Ich bin sehr zufrieden und kann den Philips Beardtrimmer series 3000 Bartschneider uneingeschränkt weiterempfehlen.
Vorteile
Guter Akku, gute Verarbeitung, leicht zu handhaben
Nachteile
bisher keine gefunden
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Beardtrimmer series 3000 BT3216/14 Bartschneider verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Beardtrimmer series 3000 BT3216/14 Bartschneider verfasst
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