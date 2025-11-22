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La marque de soins masculins électriques la plus appréciée au monde
Lames à bords arrondis
40 hauteurs de coupe
Pas de 0,5 mm
100 % étanche
Jusqu'à 70 minutes d'autonomie
Les lames auto-affûtées aux bords arrondis sont conçues pour respecter la peau et offrir une coupe confortable, tout en restant aussi tranchantes qu'au premier jour, sans besoin de lubrification. Leur conception antirouille facilite également leur nettoyage.
Grâce à sa molette de précision, la tondeuse propose 40 hauteurs de coupe réglables par pas de 0,5 mm, pour une barbe taillée exactement comme vous le souhaitez.
Les sabots dynamiques avancés soulèvent les poils vers la lame, capturant chaque poil à chaque passage pour une coupe uniforme et efficace.
4.4
sur 6
606
Avis
92%
recommandent ce produit
Micka el
22/11/2025
France
Acheteur vérifié
Bonne tondeuse à barbe
Bonne tondeuse électrique pour la barbe facile d’utilisation et maniable. Je l’utilise depuis déjà quelques mois et je n’ai rien trouvé à redire. Elle coupe bien et est facile à nettoyer. Je recommande ce produit.
Avantages
Facile d’utilisation et une bonne précision
Contre
Aucun
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Beardtrimmer series 3000 BT3234/15 Tondeuse à barbe
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Beardtrimmer series 3000 BT3234/15 Tondeuse à barbe
Kiki 01
16/02/2024
France
Acheteur vérifié
Tondeuse légère et maniable
Tondeuse précise , plusieurs niveaux de coupe (10), Prix intéressant
Contre
Ras
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Beardtrimmer series 3000 BT3206/14 Tondeuse à barbe
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Beardtrimmer series 3000 BT3206/14 Tondeuse à barbe
ZERRAZ
06/02/2023
France
Acheteur vérifié
Tondeuse parfaite
Très belle tondeuse avec de belle finition. parfaite pour une tonte sur mesure de votre barbe ou bouc/ je ne peux que la recommander.
Avantages
tondeuse simple a utiliser
Contre
aucun
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Beardtrimmer series 3000 BT3206/14 Tondeuse à barbe
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Beardtrimmer series 3000 BT3206/14 Tondeuse à barbe
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