Payez plus tard avec Klarna
D'offres exclusives pour les membres Philips.
Livraison gratuite des CHF40
Retour gratuit sous 30 jours
Tondeuses à barbe et multistyles
Toutes les séries
Beard Trimmer 3000 Series Tondeuse à barbe avec lames à bords arrondis
Assistance
BT3620/15
Accéder à la Boutique
Enregistrez votre produit
Enregistrez votre produit dans les 90 jours suivant l'achat et bénéficiez d'une extension de garantie (des conditions peuvent s'appliquer).
Déclaration de conformité britannique - English (US)
Manuel d’utilisation
Tout (11)
Puis-je utiliser ma tondeuse Philips branchée sur le secteur ?
Pourquoi y a-t-il de la graisse blanche à l'intérieur de ma tondeuse multistyle/tondeuse à barbe/tondeuse à cheveux Philips ?
Comment tailler ma barbe avec mon produit Philips ?
Comment nettoyer ma tondeuse Philips ?
Que signifient les symboles sur ma tondeuse Philips ?
Adaptateur mural USB HQ87
Câble USB
ShaversBrosse nettoyante
Ma nouvelle tondeuse à barbe ou mon nouveau rasoir Philips ne s'allume pas.
Ma tondeuse Philips ne se charge pas
La batterie de ma tondeuse Philips se décharge rapidement
Ma tondeuse Philips émet un bruit inhabituel
La coupe de ma tondeuse Philips est inégale
Consultez les conditions de votre garantie et lancez le processus d'échange ou de réparation d'un produit
Dépannage et réparation
Faire réparer ou remplacer un produit cassé
Contacter Philips
Nous sommes là pour vous aider