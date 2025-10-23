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  • Schnelles und präzises Trimmen
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Beard Trimmer 3000 SeriesBartpflege mit Metallklingen

BT3660/15

4.4
| (606) Bewertungen | 92% empfehlen dieses Produkt.
Schnelles und präzises Trimmen
Schnelles und präzises Trimmen. Unsere selbstschärfenden Metallklingen bieten zusätzliche Stärke für maximale Präzision beim Trimmen, und mit 40 Längeneinstellungen erhalten Sie die Präzision, die Sie sich wünschen.
Alle Vorteile anzeigen
OG BT 7000 Xenon Industry Logo [master-4509fd803d70442cb5e2b2e300de8c65] [com-mig]

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Schnelles und präzises Trimmen

  • Metallklingen

  • 40 Längeneinstellungen

  • Präzise 0,5-mm-Schritte

  • 100 % abwaschbar

  • Bis zu 80 Minuten Akkulaufzeit

Maximale Präzision und langanhaltende Leistung

Maximale Präzision und langanhaltende Leistung

Selbstschärfende Metallklingen bieten zusätzliche Stärke für maximale Präzision beim Trimmen und bleiben so scharf wie am ersten Tag, ohne dass Klingenöl erforderlich ist. Die nicht korrosiven Klingen sind ebenfalls leicht zu reinigen.

Kreieren Sie Ihren Bart mit der Präzision, die Sie brauchen

Kreieren Sie Ihren Bart mit der Präzision, die Sie brauchen

Das Präzisionsrad des Trimmers verfügt über 40 Längeneinstellungen in 0,5-mm-Schritten, damit Sie Ihren Bart so präzise gestalten können, wie Sie es benötigen.

Effizientes und gleichmäßiges Trimmen für Ihren idealen Look

Effizientes und gleichmäßiges Trimmen für Ihren idealen Look

Die fortschrittlichen Lift & Trim-Kämme heben Haare in Richtung der Klinge an und erfassen Haare mit jedem Zug für ein effizientes und gleichmäßiges Trimmerlebnis.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Ersatzteil oder Zubehör finden

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Ersatzteile und Zubehör

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
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4.4

von 5

606

Bewertungen

92%

empfehlen dieses Produkt.

23/10/2025

Deutschland

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Verifizierter Käufer

Gefällt mir und ist gut

Bin sehr zufrieden obwohl ich nur einen Schnurbart habe. keinen Kinnbart.

Vorteile

handlich gut zu gebrauchen

Nachteile

noch keine erlebt.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Beard Trimmer 3000 Series BT3665/15 Bartpflege mit Metallklingen verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Beard Trimmer 3000 Series BT3665/15 Bartpflege mit Metallklingen verfasst

17/02/2024

Deutschland

Deutschland

Philips Mitarbeiter(in)

Mein Mann ist von diesem Trimmer begeistert.

[Employee of philipsglobal] Mein Mann ist von diesem Trimmer begeistert. Er ist sehr zufrieden mit ihm. Er ist einfach zu bedienen und nach dem Gebrauch leicht zu reinigen. Ihm gefällt, dass der Trimmer universell einsetzbar ist und keine Aufsätze benötigt. Auch das Design ist toll.

Vorteile

Vielseitigkeit des Trimmers

Nachteile

Nicht

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Beardtrimmer series 3000 BT3234/15 Bartschneider verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Beardtrimmer series 3000 BT3234/15 Bartschneider verfasst

15/11/2021

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Handlich, leicht und funktionell...

Ich war auf der Suche nach einem Gerät, was nicht nur preislich sondern auch funktionell meinen Erwartungen entspricht. Das Gerät sollte nicht "billig" verarbeitet sein und im täglichen Umgang leicht und praktisch zu handhaben sein. Mein Fazit nach längerer Benutzung: Das Gerät ist leicht, die ist Handhabung einfach. Der Akku hält was er verspricht. Die Klingen sind scharf. Ich bin sehr zufrieden und kann den Philips Beardtrimmer series 3000 Bartschneider uneingeschränkt weiterempfehlen.

Vorteile

Guter Akku, gute Verarbeitung, leicht zu handhaben

Nachteile

bisher keine gefunden

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Beardtrimmer series 3000 BT3216/14 Bartschneider verfasst

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Diese Bewertung wurde für Beardtrimmer series 3000 BT3216/14 Bartschneider verfasst

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