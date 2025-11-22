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  • Coupe rapide et précise
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Beard Trimmer 3000 SeriesTondeuse à barbe avec lames 100 % métal

BT3660/15

4.4
| (606) Avis | 92% recommandent ce produit
Coupe rapide et précise
Nos lames en métal auto-affûtées offrent une solidité renforcée pour une précision maximale lors de la coupe. De plus, avec 40 hauteurs de coupe, vous obtenez exactement la précision souhaitée.
Voir tous les avantages
OG BT 7000 Xenon Industry Logo [master-4509fd803d70442cb5e2b2e300de8c65] [com-mig]

La marque de soins masculins électriques la plus appréciée au monde

Pour des lignes uniformes et nettes

Coupe rapide et précise

  • Lames 100 % métal

  • 40 hauteurs de coupe

  • Pas de 0,5 mm

  • 100 % étanche

  • Jusqu'à 80 minutes d'autonomie

Précision maximale et performances durables

Précision maximale et performances durables

Les lames métalliques auto-affûtées offrent une résistance optimale pour une précision maximale lors de la coupe, tout en restant aussi tranchantes qu'au premier jour, sans besoin de lubrification. Leur conception antirouille facilite également leur nettoyage.

Stylisez votre barbe avec une précision parfaite

Stylisez votre barbe avec une précision parfaite

Grâce à sa molette de précision, la tondeuse propose 40 hauteurs de coupe réglables par pas de 0,5 mm, pour une barbe taillée exactement comme vous le souhaitez.

Une coupe efficace et uniforme pour obtenir votre look idéal

Une coupe efficace et uniforme pour obtenir votre look idéal

Les sabots dynamiques avancés soulèvent les poils vers la lame, capturant chaque poil à chaque passage pour une coupe uniforme et efficace.

Spécificités Techniques

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4.4

sur 6

606

Avis

92%

recommandent ce produit

22/11/2025

France

France

Acheteur vérifié

Bonne tondeuse à barbe

Bonne tondeuse électrique pour la barbe facile d’utilisation et maniable. Je l’utilise depuis déjà quelques mois et je n’ai rien trouvé à redire. Elle coupe bien et est facile à nettoyer. Je recommande ce produit.

Avantages

Facile d’utilisation et une bonne précision

Contre

Aucun

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Beardtrimmer series 3000 BT3234/15 Tondeuse à barbe

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Beardtrimmer series 3000 BT3234/15 Tondeuse à barbe

16/02/2024

France

France

Acheteur vérifié

Tondeuse légère et maniable

Tondeuse précise , plusieurs niveaux de coupe (10), Prix intéressant

Contre

Ras

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Beardtrimmer series 3000 BT3206/14 Tondeuse à barbe

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Beardtrimmer series 3000 BT3206/14 Tondeuse à barbe

06/02/2023

France

France

Acheteur vérifié

Tondeuse parfaite

Très belle tondeuse avec de belle finition. parfaite pour une tonte sur mesure de votre barbe ou bouc/ je ne peux que la recommander.

Avantages

tondeuse simple a utiliser

Contre

aucun

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Beardtrimmer series 3000 BT3206/14 Tondeuse à barbe

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Beardtrimmer series 3000 BT3206/14 Tondeuse à barbe

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