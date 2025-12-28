ProdukteSupport
de/fr

Später bezahlen mit Klarna

10 CHF für Newsletter Anmeldung

Kostenloser Versand ab 40 CHF

30 Tage Rückgaberecht

Alle Serien

  • Genießen Sie täglich eine hygienische Rasur
  • Genießen Sie täglich eine hygienische Rasur
  • Genießen Sie täglich eine hygienische Rasur
  • Genießen Sie täglich eine hygienische Rasur
  • Genießen Sie täglich eine hygienische Rasur
  • Genießen Sie täglich eine hygienische Rasur
  • Genießen Sie täglich eine hygienische Rasur
  • Genießen Sie täglich eine hygienische Rasur
  • Genießen Sie täglich eine hygienische Rasur
  • Genießen Sie täglich eine hygienische Rasur

Kartusche für Quick Clean Pod

CC12/50

3.8
| (67) Bewertungen | 80% empfehlen dieses Produkt.
Genießen Sie täglich eine hygienische Rasur
Durch die Verwendung der Reinigungsstation nach jeder Rasur bleibt Ihr Rasierer wie neu. Es werden Haare im Rasierer effektiver entfernt und Ihr Gerät wird 10 mal besser als nur mit Wasser gereinigt.*
Alle Vorteile anzeigen

Zubehör hinzufügen

Dieses Produkt

Kartusche für Quick Clean Pod

Kartusche für Quick Clean Pod

CHF 21.90

  • Kartusche für Quick Clean Pod

    CHF 35.00

  • SH71

    SH71
    Ersatz-Scherköpfe

    CHF 50.00

CHF 21.90

CHF 21.90

Kompatible Produkte
i9000 Prestige Ultra

i9000 Prestige Ultra
Elektrischer Nass- & Trockenrasierer mit SkinIQ Pro

XP9407/37

i9000

i9000
Elektrischer Nass- und Trockenrasierer mit SkinIQ

X9000/10

i9000

i9000
Elektrischer Nass- und Trockenrasierer mit SkinIQ

X9000/30

i9000

i9000
Elektrischer Nass- und Trockenrasierer mit SkinIQ

X9001/10

i9000

i9000
Elektrischer Nass- und Trockenrasierer mit SkinIQ

X9001/30

i9000

i9000
Elektrischer Nass- und Trockenrasierer mit SkinIQ

X9002/10

i9000

i9000
Elektrischer Nass- und Trockenrasierer mit SkinIQ

X9002/30

i9000

i9000
Elektrischer Nass- und Trockenrasierer mit SkinIQ

X9003/30

i9000 Prestige

i9000 Prestige
Elektrischer Nass- und Trockenrasierer mit SkinIQ

XP9200/30

i9000 Prestige

i9000 Prestige
Elektrischer Nass- und Trockenrasierer mit SkinIQ

XP9200/33

10 Mal effizienter als eine Reinigung mit Wasser*

Genießen Sie täglich eine hygienische Rasur

  • Doppelpack

  • Bis zu 6 Monate hygienische Rasur

  • Kompatibel mit der Reinigungsstation

Schmierstoffe erhalten die optimale Rasierleistung

Schmierstoffe erhalten die optimale Rasierleistung

Die Formel mit aktiven Schmierstoffen schützt Ihre Scherköpfe vor Reibung und Verschleiß und sorgt dafür, dass Ihr Rasierer länger optimal funktioniert.

Erfrischender Duft für eine saubere Rasur

Erfrischender Duft für eine saubere Rasur

Die Reinigungskartusche duftet frisch und gibt Ihnen während der Rasur ein sauberes Gefühl.

Vollständig alkoholfrei

Vollständig alkoholfrei

Die Reinigungsflüssigkeit ist vollständig alkoholfrei, hautfreundlich und schützt vor Hautreizungen.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

3.8

von 5

67

Bewertungen

80%

empfehlen dieses Produkt.

28/12/2025

Deutschland

Deutschland

einfach anders - einfach gut!

Ich benutze den I9000 ja mit Rasierschaum welches ein echtes Vergnügen ist. Ich habe bisher es noch nie geschafft dass die rote Leuchte auf der Reinigungsstation erscheint. Aber da ich ja nach dem Rasieren ja den Kopf des Rasierers auswasche, bleibt ja immer ein Rest Wasser dort vorhanden. Daher wird die Reinigungsflüssigkeit ja verlängert, und wird nicht weniger sondern mehr. Aber, man merkt an der Sauberkeit des Kopfes ob die Flüssigkeit Lebensende erreicht hat oder nicht. Wenn nahe Ende dann bleiben mehr Schaumreste im Kopf nach der Rasur, was mit neuem Pod einfach nicht passiert. Top Produkt und Handhabung.

Vorteile

Scherkopf wird sauberer also ohne, sprich es haftet mit neuem Pod keine Rasierseife mehr hartnäckig

Nachteile

Kosten?

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für CC16/50 Kartusche für Quick Clean Pod verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für CC16/50 Kartusche für Quick Clean Pod verfasst

23/10/2025

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Hervorragende Wirkung

Die Kartusche vereinfacht die tägliche Reinigung sehr.

Vorteile

Gründliche und einfache Reinigung

Nachteile

Keine

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für CC16/50 Kartusche für Quick Clean Pod verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für CC16/50 Kartusche für Quick Clean Pod verfasst

21/11/2024

Deutschland

Deutschland

Simpel, hält lange, riecht gut

Der Reiniger ist einfach zu installieren und anzuwenden. In meinem Fall lege ich den Philips S9000 drauf, drücke "ON" und das Teil reinigt sich. Der Geruch ist sehr angenehm, die Härchen sind danach restlos entfernt. Das gilt auch für Nassrasur (vorher klopfe ich das Grobe selbstverständlich raus bei geöffnetem Rasier-Deckel). Ich reinige das Gerät nach jeder (!) Anwendung. Dies, da es das Gerät desinfiziert (= gut für mich) und gleichzeitig die Klingen etc. pflegt. D.h., hier sparen und es z.B. nur 1x die Woche anwenden, das halte ich für wenig zielführend.

Vorteile

Einfache Anwendung, guter Geruch

Diese Bewertung wurde für CC16/50 Kartusche für Quick Clean Pod verfasst

Diese Bewertung wurde für CC16/50 Kartusche für Quick Clean Pod verfasst

Melde dich für den Philips Newsletter an, um exklusive Angebote zu erhalten

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • Exklusive Angebote für Mitglieder.
  • Expertentipps und Inspiration.

Ich möchte Werbemitteilungen – basierend auf meinen Präferenzen und meinem Verhalten – zu Philips Produkten, Services, Events und Aktionen erhalten. Ich kann mich jederzeit ganz einfach abmelden!

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • Exklusive Angebote für Mitglieder.
  • Expertentipps und Inspiration.
Haftungsausschlüsse

  1. Auf Basis der Testergebnisse einer externen Prüfungsagentur. Unter Laborbedingungen verhindert die Kartusche nach 1-minütiger Verwendung effektiv das Wachstum von Staphylococcus aureus und Candida albicans. Staphylococcus aureus wurden zu 99,9 % verhindert.