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All-in-One TrimmerEinstellbarer Präzisionskamm, 1–3 mm

CP2133/01

Verstellbarer Bartkamm für Ihren All-in-One-Trimmer

Dieser verstellbare Kammaufsatz ist für Ihren All-in-One-Trimmer geeignet und ermöglicht es Ihnen mit verschiedenen Einstellungen, Ihren Bart nach Ihren Wünschen zu schneiden und zu stylen. Garantierte Präzision für den Look, den Sie sich wünschen.

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Kompatible Produkte

All-in-One Trimmer

All-in-One Trimmer
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MG7920/15R1

Informationen zur Kompatibilität siehe unten

Verstellbarer Bartkamm für Ihren All-in-One-Trimmer

  • All-in-One-Trimmer

  • Schwarz

  • Längeneinstellung: 1–3 mm

Technische Daten

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