Das Set kommt gut verpackt in einem stabilem Karton. Die Auswahl an Möglichkeiten der Haarpflege und -Stylings ist nahezu unbegrenzt. Der" MG9553/15 20in1" bietet insgesamt bis zu 27 verschiedene Schnittlängen. Zusätzlich ist ein One-Blade-Trimmer beigelegt, der auch die schärfsten Konturen ermöglicht, egal ob Bart- oder Bikinizone. Geladen wird der MG9553, denkbar enifach, über USB, wobei zwar ein USB-Kabel, aber kein Netzteil mit an Bord ist. Nach kürzester Zeit hat man, auch in Notsituationen, schnell eine Rasur nachgeladen. Aber auch im täglichen Gebrauch ist eine Ladung von 0 auf 100 innerhalb einer Stunde erledigt. Die Reinigung kann sowohl mit Pinsel/Bürste erfolgen, wie auch durch kurzes Abspühlen unter dem Wasserhahn, da er zu 100% wasserdicht ist. So einfach kann Styling. Das Trimmen ist dahingegen noch viel unspektakulärer. Ein leises, monotones Summen verrät, dass der MG9553 bereit ist, seine Arbeit zu verrichten. Mit dem ersten Zug durch die zu stutzenden Haarbereiche merkt man aber, dass sich hinter dem schnurrenden Kätzchen ein ausgewachsener „Haarfresser“ versteckt. Dieser meistert seine Aufgabe mit Bravour. Kontinuierlich fallen die Haare seinen selbstschärfenden Klingen zum Opfer. Zusätzlich geht der Trimmer sehr sanft und pfleglich mit seinem Benutzer um. Reizungen sind nahezu ausgeschlossen, da der MG9553, durch seine Gleitbeschichtung, sehr angenehm geführt werden kann. Egal ob Kopf-, Bart-, oder sonstige Köperbehaarung, der MG9553/15 ist ein idealer Begleiter. Erst recht mit der beiliegenden kleinen Tasche. So kann er, unkompliziert verpackt, überall mit hin genommen werden.