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        All-in-One TrimmerSerie 9000

        MG9555/15

        4.4
        | (466) Bewertungen | 93% empfehlen dieses Produkt.
        Präzision dank Edelstahlklingen
        Kreieren Sie mit dem ultimativen Rasur- und Pflegeset für Gesicht, Haare und Körper Ihren eigenen Look. Unser fortschrittlichster Trimmer aus Edelstahl und der OneBlade sorgen in Kombination für ultrapräzise Trimmergebnisse und Styles. Damit steht Ihrem persönlichen Look nichts mehr im Weg.
        Alle Vorteile anzeigen
        OG BT 7000 Xenon Industry Logo [master-4509fd803d70442cb5e2b2e300de8c65] [com-mig]

        Die weltweit beliebteste Marke für elektrische Pflegeprodukte für Männer

        Präzise Trimmergebnisse, scharfe Konturen und angenehme Rasur

        Präzision dank Edelstahlklingen

        • Das ultimative Rasur- und Pflegeset

        • 20-in-1: Gesicht, Haar und Körper

        • Kammaufsatz für präzises Trimmen

        • Einzigartige OneBlade-Technologie

        Gleichmäßiges Trimmen in nur einem Zug

        Gleichmäßiges Trimmen in nur einem Zug

        Der patentierte Kammaufsatz für präzises Trimmen bietet 11 Längeneinstellungen zwischen 1 und 3 mm für ein gleichmäßiges Trimmergebnis in der gewünschten Haarlänge.

        OneBlade für saubere Linien und scharfe Konturen

        Die leistungsstarke Schneideeinheit (6000 Bewegungen pro Minute) bewältigt selbst lange Haare und schützt Ihre Haut dank der Gleitbeschichtung und der abgerundeten Spitzen für ein angenehmes Rasieren und Stylen Ihres Barts. Kreieren Sie saubere Konturen an Wangen, Kinn und Hals für präzise Bartstyles.

        Dauerhafte Leistung für präzise Ergebnisse

        Dauerhafte Leistung für präzise Ergebnisse

        Die Edelstahlklingen des Trimmers bleiben so scharf wie am ersten Tag und bieten dauerhafte Leistung ganz ohne Öl.

        Technische Daten

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        Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

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        Finden Sie das passende Ersatzteil und Zubehör für Ihr Produkt

        Ersatzteile und Zubehör

        Bewertungen

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        4.4

        von 5

        466

        Bewertungen

        93%

        empfehlen dieses Produkt.

        31/03/2026

        Suisse

        Suisse

        Verifizierter Käufer

        Schneidet sehr sanft

        Ja, ich empfehle dieses Produkt

        Diese Bewertung wurde für All-in-One Trimmer 9000 Series MG9531/15 15-in-1-Trimmer verfasst

        Ja, ich empfehle dieses Produkt

        Diese Bewertung wurde für All-in-One Trimmer 9000 Series MG9531/15 15-in-1-Trimmer verfasst

        22/03/2024

        Suisse

        Suisse

        Verifizierter Käufer

        Super Gerät

        Das Set kommt gut verpackt in einem stabilem Karton. Die Auswahl an Möglichkeiten der Haarpflege und -Stylings ist nahezu unbegrenzt. Der" MG9553/15 20in1" bietet insgesamt bis zu 27 verschiedene Schnittlängen. Zusätzlich ist ein One-Blade-Trimmer beigelegt, der auch die schärfsten Konturen ermöglicht, egal ob Bart- oder Bikinizone. Geladen wird der MG9553, denkbar enifach, über USB, wobei zwar ein USB-Kabel, aber kein Netzteil mit an Bord ist. Nach kürzester Zeit hat man, auch in Notsituationen, schnell eine Rasur nachgeladen. Aber auch im täglichen Gebrauch ist eine Ladung von 0 auf 100 innerhalb einer Stunde erledigt. Die Reinigung kann sowohl mit Pinsel/Bürste erfolgen, wie auch durch kurzes Abspühlen unter dem Wasserhahn, da er zu 100% wasserdicht ist. So einfach kann Styling. Das Trimmen ist dahingegen noch viel unspektakulärer. Ein leises, monotones Summen verrät, dass der MG9553 bereit ist, seine Arbeit zu verrichten. Mit dem ersten Zug durch die zu stutzenden Haarbereiche merkt man aber, dass sich hinter dem schnurrenden Kätzchen ein ausgewachsener „Haarfresser“ versteckt. Dieser meistert seine Aufgabe mit Bravour. Kontinuierlich fallen die Haare seinen selbstschärfenden Klingen zum Opfer. Zusätzlich geht der Trimmer sehr sanft und pfleglich mit seinem Benutzer um. Reizungen sind nahezu ausgeschlossen, da der MG9553, durch seine Gleitbeschichtung, sehr angenehm geführt werden kann. Egal ob Kopf-, Bart-, oder sonstige Köperbehaarung, der MG9553/15 ist ein idealer Begleiter. Erst recht mit der beiliegenden kleinen Tasche. So kann er, unkompliziert verpackt, überall mit hin genommen werden.

        Ja, ich empfehle dieses Produkt

        Diese Bewertung wurde für All-in-One Trimmer MG9553/15 Serie 9000 verfasst

        Ja, ich empfehle dieses Produkt

        Diese Bewertung wurde für All-in-One Trimmer MG9553/15 Serie 9000 verfasst

        16/01/2022

        Suisse

        Suisse

        Verifizierter Käufer

        Top-Produkt

        Bin mit dem Produkt bisher sehr zufrieden!! Für meinen gebrauch ideal

        Ja, ich empfehle dieses Produkt

        Diese Bewertung wurde für Multigroom series 9000 MG9710/90 12-in-1, für Gesicht, Haare und Körper verfasst

        Ja, ich empfehle dieses Produkt

        Diese Bewertung wurde für Multigroom series 9000 MG9710/90 12-in-1, für Gesicht, Haare und Körper verfasst

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        Haftungsausschlüsse

        1. Based on 2.3 times trimming facial hair per week, each session on av. 11.5 minutes

        2. Im Vergleich zum Philips All-in-One-Trimmer ohne 41-mm-Schneideeinheit