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  • Ein Gerät, ultimative Präzision
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All-in-One TrimmerSerie 7000

MG7940/15

4.4
| (1779) Bewertungen | 90% empfehlen dieses Produkt.
Ein Gerät, ultimative Präzision
Kreieren Sie mit dem vielseitigen Trimmer und seinen 15 Aufsätzen zum Stylen von Bart und Haaren Ihren eigenen Look. Der Präzisionskamm sorgt für ein gleichmäßiges Trimmergebnis auf die gewünschte Haarlänge.
Alle Vorteile anzeigen
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MG7940/15

All-in-One Trimmer

All-in-One Trimmer
Series 7000, generalüberholt

MG7940/15R1

All-in-One Trimmer

All-in-One Trimmer
Series 7000, generalüberholt

MG7950/15R1

Für Gesicht, Haar & Körper

Ein Gerät, ultimative Präzision

  • 15-in-1: Gesicht, Haar und Körper

  • Kammaufsatz für präzises Trimmen

  • Selbstschärfende Edelstahlklingen

  • BeardSense Technologie

Gleichmäßiges Trimmen in nur einem Zug

Gleichmäßiges Trimmen in nur einem Zug

Der patentierte Kammaufsatz für präzises Trimmen bietet 11 Längeneinstellungen zwischen 1 und 3 mm für ein gleichmäßiges Trimmergebnis in der gewünschten Haarlänge.

Dauerhafte Leistung für präzise Ergebnisse

Dauerhafte Leistung für präzise Ergebnisse

Die Edelstahlklingen bleiben so scharf wie am ersten Tag und bieten dauerhafte Leistung ganz ohne Öl.

Ein Trimmer, der sich Ihrem Bart anpasst

Der Trimmer scannt die Bartdichte 125 Mal pro Sekunde und erhöht die Leistung an den jeweils gewünschten Stellen, um auch dichte, buschige oder längere Bärte zu trimmen.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Ersatzteil oder Zubehör finden

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Ersatzteile und Zubehör

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.4

von 5

1779

Bewertungen

90%

empfehlen dieses Produkt.

17/01/2026

Suisse

Suisse

Verifizierter Käufer

Tausend sasa für jegliche Haare

Super Produkt. Angenehm leise, viel aufsätze, lange Akkulaufzeit

Diese Bewertung wurde für All-in-One Trimmer MG7940/15 Serie 7000 verfasst

Diese Bewertung wurde für All-in-One Trimmer MG7940/15 Serie 7000 verfasst

15/05/2025

Suisse

Suisse

Verifizierter Käufer

Umfangreiches Zubehör

Zuverlässig, einfach zu handhaben und zu reinigen,

Diese Bewertung wurde für All-in-One Trimmer MG7950/15 Serie 7000 verfasst

Diese Bewertung wurde für All-in-One Trimmer MG7950/15 Serie 7000 verfasst

07/07/2024

Suisse

Suisse

Verifizierter Käufer

Sehr gutes Produkt

Das Produkt ist für meinen Täglichen gebrauch genau das Richtige.

Vorteile

Leise, Leisungsstark

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für All-in-One Trimmer MG7940/15 Serie 7000 verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für All-in-One Trimmer MG7940/15 Serie 7000 verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Based on 2.3 times trimming facial hair per week, each session on av. 11.5 minutes

  2. Im Vergleich zum Philips All-in-One-Trimmer ohne 41-mm-Schneideeinheit