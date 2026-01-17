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Die weltweit beliebteste Marke für elektrische Pflegeprodukte für Männer
13-in-1: Gesicht, Haar und Körper
Kammaufsatz für präzises Trimmen
Selbstschärfende Edelstahlklingen
BeardSense Technologie
Der patentierte Kammaufsatz für präzises Trimmen bietet 11 Längeneinstellungen zwischen 1 und 3 mm für ein gleichmäßiges Trimmergebnis in der gewünschten Haarlänge.
Die Edelstahlklingen bleiben so scharf wie am ersten Tag und bieten dauerhafte Leistung ganz ohne Öl.
Der Trimmer scannt die Bartdichte 125 Mal pro Sekunde und erhöht die Leistung an den jeweils gewünschten Stellen, um auch dichte, buschige oder längere Bärte zu trimmen.
4.4
von 5
1779
Bewertungen
90%
empfehlen dieses Produkt.
roger 72
17/01/2026
Suisse
Verifizierter Käufer
Tausend sasa für jegliche Haare
Super Produkt. Angenehm leise, viel aufsätze, lange Akkulaufzeit
Diese Bewertung wurde für All-in-One Trimmer MG7940/15 Serie 7000 verfasst
Diese Bewertung wurde für All-in-One Trimmer MG7940/15 Serie 7000 verfasst
mueku
15/05/2025
Suisse
Verifizierter Käufer
Umfangreiches Zubehör
Zuverlässig, einfach zu handhaben und zu reinigen,
Diese Bewertung wurde für All-in-One Trimmer MG7950/15 Serie 7000 verfasst
Diese Bewertung wurde für All-in-One Trimmer MG7950/15 Serie 7000 verfasst
Yannick784
07/07/2024
Suisse
Verifizierter Käufer
Sehr gutes Produkt
Das Produkt ist für meinen Täglichen gebrauch genau das Richtige.
Vorteile
Leise, Leisungsstark
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für All-in-One Trimmer MG7940/15 Serie 7000 verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für All-in-One Trimmer MG7940/15 Serie 7000 verfasst
Based on 2.3 times trimming facial hair per week, each session on av. 11.5 minutes