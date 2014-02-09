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Eingestellt
FC8470/01
Starke Saugleistung für eine bessere Reinigung*
Der neue Philips PowerPro Compact Staubsauger bietet eine hohe Leistung ohne Kompromisse dank der PowerCyclone 4-Technologie und dem fortschrittlichen Design des Staubbehälters.
1600 W
PowerCyclone 4
EPA 10-Motorfilter
Die PowerCyclone 4-Technologie verbessert den Luftstrom und die Leistung. Sie liefert beste Reinigungsergebnisse in einem Durchgang: 1) Luft gelangt dank des geraden und glatten Lufteinlasses schnell in den PowerCyclone. 2) Der geschwungene Luftkanal bringt die Luft in der Zyklonkammer schnell nach oben, wodurch die Luft effektiv vom Staub befreit wird.
Der 1600-Watt-Motor liefert bis zu 320 Watt Saugleistung an der Düse für hohe Ansprüche.
Der EPA-Lamellenfilter verfügt über eine große Filteroberfläche und eine gute Filterleistung. In Kombination mit dem Zyklonluftstrom wird verhindert, dass er schnell verstopft, und Sie erhalten eine bessere und langanhaltende Filterleistung.
Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps
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3.2
von 5
129
Bewertungen
Büchi85
09/02/2014
Deutschland
Sehr leichter und sarker Staubsauger!
Wir haben uns diesen Artikel gekauft, da wir einen Staubsauger ohne Beutel suchten. Nach langem hin und her, haben wir uns auf dieses Gerät geeinigt und sind sehr zufrieden! Er ist ein leichter, leiser und auch leistungsstarker Staubsauger. Ich kann den Artikel nur weiter empfehlen.
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Diese Bewertung wurde für PowerPro Compact FC8470/01 Beutelloser Staubsauger verfasst
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Maikel
13/01/2014
Deutschland
So muss ein beutelloser Saubsauger sein
Tolles Design, leicht, bedienungsfreundlich, alles da was man braucht. Die 2 Zusatzdüsen für kleine Ecken sind sehr hilfreich!
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Sonja13
30/10/2013
Deutschland
großartiger Staubsauger
Der Behälter ist leicht herausnehmbar. Kabelführung und Einrastung voll okay. Super funktionsfähig. Kann ich nuir weiter empfehlen.
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Saugleistung geprüft gemäß internationalem Standard DIN EN 60312/11/2008, von externem Testinstitut SLG Prüf- und Zertifizierungs GmbH (Philips Consumer Lifestyle B.V., Januar 2013).