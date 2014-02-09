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Arrêté
FC8470/01
Aspiration plus puissante*, pour un nettoyage plus efficace
Avec la technologie PowerCyclone 4 et un bac à la conception de pointe, le nouvel aspirateur Philips PowerPro Compact nettoie à la perfection.
1 600 W
PowerCyclone 4
Filtre de moteur EPA 10
La technologie PowerCyclone 4 maximise le flux d'air et les performances en séparant directement la poussière de l'air. Elle offre un nettoyage optimal grâce à ses étapes ultra-efficaces : 1) L'air s'introduit rapidement dans le PowerCyclone grâce à une arrivée d'air directe et fluide. 2) La conduite incurvée dirige l'air vers le haut et augmente sa vitesse dans la chambre cyclonique afin de séparer efficacement la poussière de l'air.
Le moteur de 1 600 W génère une puissance d'aspiration maximale de 320 W, pour une efficacité optimale.
Le filtre plissé EPA offre une grande surface de filtration, pour d'excellentes performances. Le flux d'air cyclonique l'empêche de s'obstruer, pour une filtration plus efficace et prolongée.
Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils
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3.2
sur 6
129
Avis
Büchi85
09/02/2014
Deutschland
Sehr leichter und sarker Staubsauger!
Wir haben uns diesen Artikel gekauft, da wir einen Staubsauger ohne Beutel suchten. Nach langem hin und her, haben wir uns auf dieses Gerät geeinigt und sind sehr zufrieden! Er ist ein leichter, leiser und auch leistungsstarker Staubsauger. Ich kann den Artikel nur weiter empfehlen.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour PowerPro Compact FC8470/01 Beutelloser Staubsauger
Oui, je recommande ce produit
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Maikel
13/01/2014
Deutschland
So muss ein beutelloser Saubsauger sein
Tolles Design, leicht, bedienungsfreundlich, alles da was man braucht. Die 2 Zusatzdüsen für kleine Ecken sind sehr hilfreich!
Oui, je recommande ce produit
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Sonja13
30/10/2013
Deutschland
großartiger Staubsauger
Der Behälter ist leicht herausnehmbar. Kabelführung und Einrastung voll okay. Super funktionsfähig. Kann ich nuir weiter empfehlen.
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Cet avis a été rédigé pour PowerPro Compact FC8470/01 Beutelloser Staubsauger
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Puissance d'aspiration testée conformément à la norme internationale DIN EN 60312/11/2008 par l'institut indépendant SLG Prüf- und Zertifizierungs GmbH (Philips Consumer Lifestyle B.V., janvier 2013).