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  • Standard Product Photo Philips PowerPro Compact Bagless vacuum cleaner FC8477/91
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Eingestellt

PowerPro CompactBeutelloser Staubsauger

FC8477/91

3.6

| (50) Bewertungen

Volle Leistung

Der neue Philips PowerPro Compact Staubsauger bietet eine hohe Leistung ohne Kompromisse dank der PowerCyclone 4-Technologie und dem fortschrittlichen Design des Staubbehälters.

Alle Vorteile anzeigen

Weniger Energieverbrauch

Volle Leistung

  • PowerCyclone 4

  • TriActive-Düse

  • Abwaschbarer Filter EPA 10

Die PowerCyclone 4-Technologie trennt Staub und Luft in einem Durchgang.

Die PowerCyclone 4-Technologie trennt Staub und Luft in einem Durchgang.

Die PowerCyclone 4-Technologie verbessert den Luftstrom und die Leistung. Sie liefert beste Reinigungsergebnisse in einem Durchgang: 1) Luft gelangt dank des geraden und glatten Lufteinlasses schnell in den PowerCyclone. 2) Der geschwungene Luftkanal bringt die Luft in der Zyklonkammer schnell nach oben, wodurch die Luft effektiv vom Staub befreit wird.

Fortschrittliches Design des Staubbehälters für hygienisches Entleeren

Fortschrittliches Design des Staubbehälters für hygienisches Entleeren

Der Staubbehälter wurde speziell entwickelt, um gesammelten Schmutz ohne Staubwolke zu entsorgen. Er kann mit einer Hand verwendet werden, und dank seiner einzigartigen Form und der glatten Oberfläche können Sie den Staubbehälter problemlos leeren.

Sie erreichen dank des extra langen ergonomischen Griffs alle Ecken.

Sie erreichen dank des extra langen ergonomischen Griffs alle Ecken.

Der ergonomisch geformte Griff ist bequem in der Anwendung, und dank seiner extra langen Form lassen sich auch schwer erreichbare Stellen mühelos reinigen.

Technische Daten

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3.6

von 5

50

Bewertungen

07/05/2020

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Große Saugkraft ohne lästige Beutel

Dieser Staubsauger saugt wirklich gut, aber es fällt die passende Beutelsuche weg. Ich benutze ihn schon länger und würde ihn immer wieder kaufen. Das Preis Leistungsverhältnis übertrifft alles.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für PowerPro Compact FC8477/91 Beutelloser Staubsauger verfasst

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17/08/2019

Deutschland

Deutschland

Staubsauger FC8477/91

Sehr wertige Verarbeitung, leichte und einfache Handhabung. An die Filter kommt man sehr leicht heran, - den Motorfilter aus Schaumstoff braucht man nur leicht ausklopfen, der Staubfilter - ebenfalls Schaumstoff; den groben Staub kann man leicht mit der Hand abstreifen und anschließend unter fließendem Wasser auswaschen, ausdrücken und trocknen lassen, - der Papierfilter läßt sich leicht ausklopfen. Aus- und Einsetzen per Klicksystem, - man muß nichts schrauben. Die Saugleistung ist sehr kräftig und für jeden Bodenbelag geeignet. Der Sauger könnte etwas leiser sein - ansonsten kann ich ihn mit gutem Gewissen weiter empfehlen.

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22/07/2017

Deutschland

Deutschland

Top!

Für dieses Geld ist der Staubsauger wirklich super ! Die Saugkraft ist grandios!

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für PowerPro Compact FC8477/91 Beutelloser Staubsauger verfasst

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