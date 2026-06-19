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Eingestellt
FC9320/09
PowerCyclone 4-Technologie
Hartbodendüse
Die PowerCyclone 4-Technologie verbessert den Luftstrom und die Leistung. Sie liefert beste Reinigungsergebnisse in einem Durchgang: 1) Luft gelangt dank des geraden und glatten Lufteinlasses schnell in den PowerCyclone. 2) Der geschwungene Luftkanal bringt die Luft in der Zyklonkammer schnell nach oben, wodurch die Luft effektiv vom Staub befreit wird.
Durch das optimale Design kann der Staubbehälter entleert werden, ohne dass sich dabei Staubwolken bilden. Die einzigartige Form und glatte Oberfläche sorgt dafür, dass Staub auf einer Seite des Behälters gesammelt wird und gleichmäßig in den Staubbehälter fällt.
Die Düse sorgt für eine optimale Reinigung aller Hartböden, insbesondere Parkett- und Fliesenböden. 1) Die besonders weichen Bürsten schützen Böden vor Kratzern. 2) Die weichen Borsten sorgen für die optimale Staubaufnahme auf allen Hartböden. 3) Die Düse ist leicht und verfügt über Räder für höchste Beweglichkeit auf allen Böden.
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