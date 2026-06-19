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Arrêté

PowerPro CompactAspirateur sans sac

FC9320/09

Performance maximale
Le nouveau PowerPro Compact de Philips nettoie parfaitement tous les sols durs grâce à la technologie PowerCyclone 4 et à la brosse spéciale sols durs. Le compartiment à poussière se vide facilement sans formation de nuages de poussière.
Voir tous les avantages

Consommation d'énergie réduite

Performance maximale

  • Technologie PowerCyclone 4

  • Brosse pour sols durs

La technologie PowerCyclone 4 sépare la poussière de l'air en une seule étape

La technologie PowerCyclone 4 sépare la poussière de l'air en une seule étape

La technologie PowerCyclone 4 maximise le flux d'air et les performances en séparant directement la poussière de l'air. Elle offre un nettoyage optimal grâce à ses étapes ultra-efficaces : 1) L'air s'introduit rapidement dans le PowerCyclone grâce à une arrivée d'air directe et fluide. 2) La conduite incurvée dirige l'air vers le haut et augmente sa vitesse dans la chambre cyclonique afin de séparer efficacement la poussière de l'air.

Bac à poussière spécialement conçu pour vider facilement la poussière

Bac à poussière spécialement conçu pour vider facilement la poussière

Le bac à poussière est conçu pour vous permettre de le vider sans formation de nuage de poussière. Grâce à sa forme exclusive et à sa surface lisse, la poussière est collectée dans un coin du compartiment et glisse facilement dans la poubelle.

Brosse offrant un nettoyage optimal sur tous les sols durs

Brosse offrant un nettoyage optimal sur tous les sols durs

La brosse spéciale sols durs garantit un nettoyage optimal sur tous les sols durs, tels que les parquets et les carrelages. 1) Les poils doux sont spécialement conçus pour ne pas abîmer les sols. 2) La disposition spéciale des poils doux assure une collecte optimale de la poussière sur tous les sols durs. 3) La brosse est légère et équipée de roulettes pour une excellente maniabilité sur tous les sols durs.

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