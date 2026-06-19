Brosse offrant un nettoyage optimal sur tous les sols durs

La brosse spéciale sols durs garantit un nettoyage optimal sur tous les sols durs, tels que les parquets et les carrelages. 1) Les poils doux sont spécialement conçus pour ne pas abîmer les sols. 2) La disposition spéciale des poils doux assure une collecte optimale de la poussière sur tous les sols durs. 3) La brosse est légère et équipée de roulettes pour une excellente maniabilité sur tous les sols durs.