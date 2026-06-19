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Arrêté
FC9320/09
Technologie PowerCyclone 4
Brosse pour sols durs
La technologie PowerCyclone 4 maximise le flux d'air et les performances en séparant directement la poussière de l'air. Elle offre un nettoyage optimal grâce à ses étapes ultra-efficaces : 1) L'air s'introduit rapidement dans le PowerCyclone grâce à une arrivée d'air directe et fluide. 2) La conduite incurvée dirige l'air vers le haut et augmente sa vitesse dans la chambre cyclonique afin de séparer efficacement la poussière de l'air.
Le bac à poussière est conçu pour vous permettre de le vider sans formation de nuage de poussière. Grâce à sa forme exclusive et à sa surface lisse, la poussière est collectée dans un coin du compartiment et glisse facilement dans la poubelle.
La brosse spéciale sols durs garantit un nettoyage optimal sur tous les sols durs, tels que les parquets et les carrelages. 1) Les poils doux sont spécialement conçus pour ne pas abîmer les sols. 2) La disposition spéciale des poils doux assure une collecte optimale de la poussière sur tous les sols durs. 3) La brosse est légère et équipée de roulettes pour une excellente maniabilité sur tous les sols durs.
Notation globale