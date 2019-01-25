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Eingestellt
FC9321/09
PowerCyclone 4-Technologie
Hartbodendüse
Die PowerCyclone 4-Technologie verbessert den Luftstrom und die Leistung. Sie liefert beste Reinigungsergebnisse in einem Durchgang: 1) Luft gelangt dank des geraden und glatten Lufteinlasses schnell in den PowerCyclone. 2) Der geschwungene Luftkanal bringt die Luft in der Zyklonkammer schnell nach oben, wodurch die Luft effektiv vom Staub befreit wird.
Die Düse sorgt für eine optimale Reinigung aller Hartböden, insbesondere Parkett- und Fliesenböden. 1) Die besonders weichen Bürsten schützen Böden vor Kratzern. 2) Die weichen Borsten sorgen für die optimale Staubaufnahme auf allen Hartböden. 3) Die Düse ist leicht und verfügt über Räder für höchste Beweglichkeit auf allen Böden.
Durch das optimale Design kann der Staubbehälter entleert werden, ohne dass sich dabei Staubwolken bilden. Die einzigartige Form und glatte Oberfläche sorgt dafür, dass Staub auf einer Seite des Behälters gesammelt wird und gleichmäßig in den Staubbehälter fällt.
3.4
von 5
34
Bewertungen
Franck79
25/01/2019
France
il aspire à la propreté
Bonjour, voilà un compagnon contre la poussière idéal et d'un bon rapport qualité prix. ses brosses de bases son pratique et il à une bonne force d'aspiration il est mobile et son entretien avec ses Filtres lavables en fait un produit durable.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für PowerPro Compact FC9321/09 Aspirateur sans sac verfasst
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Fanny974
04/02/2017
France
Verifizierter Käufer
Satisfaite de mon achat
Je suis ravie d'avoir fait cet achat, ça aspire très bien sur du carrelage, tissu et les meubles en bois. Je le recommande.
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AndreasT
24/07/2016
United Kingdom
Very good choice
The product is small in size, relatively light and very efficient! The sound coming from the wheels when you move it, is 0! while the dbs coming from it's function are not in the optimum level.
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Diese Bewertung wurde für PowerPro Compact FC9321/09 Bagless vacuum cleaner verfasst
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