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Eingestellt

PowerPro CompactBeutelloser Staubsauger

FC9321/09

3.4
| (34) Bewertungen
Volle Leistung
Der neue Philips PowerPro Compact bietet dank der PowerCyclone 4-Technologie und der speziellen Hartbodendüse eine umfassende Reinigungsleistung auf allen Hartböden. Der Staubbehälter lässt sich einfach und ohne Staubwolken entleeren.
Alle Vorteile anzeigen

Weniger Energieverbrauch

Volle Leistung

  • PowerCyclone 4-Technologie

  • Hartbodendüse

Die PowerCyclone 4-Technologie trennt Staub und Luft in einem Durchgang.

Die PowerCyclone 4-Technologie trennt Staub und Luft in einem Durchgang.

Die PowerCyclone 4-Technologie verbessert den Luftstrom und die Leistung. Sie liefert beste Reinigungsergebnisse in einem Durchgang: 1) Luft gelangt dank des geraden und glatten Lufteinlasses schnell in den PowerCyclone. 2) Der geschwungene Luftkanal bringt die Luft in der Zyklonkammer schnell nach oben, wodurch die Luft effektiv vom Staub befreit wird.

Düse zur optimalen Reinigung auf allen Hartböden

Düse zur optimalen Reinigung auf allen Hartböden

Die Düse sorgt für eine optimale Reinigung aller Hartböden, insbesondere Parkett- und Fliesenböden. 1) Die besonders weichen Bürsten schützen Böden vor Kratzern. 2) Die weichen Borsten sorgen für die optimale Staubaufnahme auf allen Hartböden. 3) Die Düse ist leicht und verfügt über Räder für höchste Beweglichkeit auf allen Böden.

Verbessertes Staubbehälter-Design für einfaches Entleeren

Verbessertes Staubbehälter-Design für einfaches Entleeren

Durch das optimale Design kann der Staubbehälter entleert werden, ohne dass sich dabei Staubwolken bilden. Die einzigartige Form und glatte Oberfläche sorgt dafür, dass Staub auf einer Seite des Behälters gesammelt wird und gleichmäßig in den Staubbehälter fällt.

Technische Daten

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3.4

von 5

34

Bewertungen

25/01/2019

France

France

il aspire à la propreté

Bonjour, voilà un compagnon contre la poussière idéal et d'un bon rapport qualité prix. ses brosses de bases son pratique et il à une bonne force d'aspiration il est mobile et son entretien avec ses Filtres lavables en fait un produit durable.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für PowerPro Compact FC9321/09 Aspirateur sans sac verfasst

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04/02/2017

France

France

Verifizierter Käufer

Satisfaite de mon achat

Je suis ravie d'avoir fait cet achat, ça aspire très bien sur du carrelage, tissu et les meubles en bois. Je le recommande.

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24/07/2016

United Kingdom

United Kingdom

Very good choice

The product is small in size, relatively light and very efficient! The sound coming from the wheels when you move it, is 0! while the dbs coming from it's function are not in the optimum level.

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Diese Bewertung wurde für PowerPro Compact FC9321/09 Bagless vacuum cleaner verfasst

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Diese Bewertung wurde für PowerPro Compact FC9321/09 Bagless vacuum cleaner verfasst

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