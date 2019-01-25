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Arrêté

PowerPro CompactAspirateur sans sac

FC9321/09

3.4
| (34) Avis
Performance maximale
Le nouveau PowerPro Compact de Philips nettoie parfaitement tous les sols durs grâce à la technologie PowerCyclone 4 et à la brosse spéciale sols durs. Le compartiment à poussière se vide facilement sans formation de nuages de poussière.
Voir tous les avantages

Consommation d'énergie réduite

Performance maximale

  • Technologie PowerCyclone 4

  • Brosse pour sols durs

La technologie PowerCyclone 4 sépare la poussière de l'air en une seule étape

La technologie PowerCyclone 4 sépare la poussière de l'air en une seule étape

La technologie PowerCyclone 4 maximise le flux d'air et les performances en séparant directement la poussière de l'air. Elle offre un nettoyage optimal grâce à ses étapes ultra-efficaces : 1) L'air s'introduit rapidement dans le PowerCyclone grâce à une arrivée d'air directe et fluide. 2) La conduite incurvée dirige l'air vers le haut et augmente sa vitesse dans la chambre cyclonique afin de séparer efficacement la poussière de l'air.

Brosse offrant un nettoyage optimal sur tous les sols durs

Brosse offrant un nettoyage optimal sur tous les sols durs

La brosse spéciale sols durs garantit un nettoyage optimal sur tous les sols durs, tels que les parquets et les carrelages. 1) Les poils doux sont spécialement conçus pour ne pas abîmer les sols. 2) La disposition spéciale des poils doux assure une collecte optimale de la poussière sur tous les sols durs. 3) La brosse est légère et équipée de roulettes pour une excellente maniabilité sur tous les sols durs.

Bac à poussière spécialement conçu pour vider facilement la poussière

Bac à poussière spécialement conçu pour vider facilement la poussière

Le bac à poussière est conçu pour vous permettre de le vider sans formation de nuage de poussière. Grâce à sa forme exclusive et à sa surface lisse, la poussière est collectée dans un coin du compartiment et glisse facilement dans la poubelle.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

3.4

sur 6

34

Avis

25/01/2019

France

France

il aspire à la propreté

Bonjour, voilà un compagnon contre la poussière idéal et d'un bon rapport qualité prix. ses brosses de bases son pratique et il à une bonne force d'aspiration il est mobile et son entretien avec ses Filtres lavables en fait un produit durable.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour PowerPro Compact FC9321/09 Aspirateur sans sac

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour PowerPro Compact FC9321/09 Aspirateur sans sac

04/02/2017

France

France

Acheteur vérifié

Satisfaite de mon achat

Je suis ravie d'avoir fait cet achat, ça aspire très bien sur du carrelage, tissu et les meubles en bois. Je le recommande.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour PowerPro Compact FC9321/09 Aspirateur sans sac

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour PowerPro Compact FC9321/09 Aspirateur sans sac

25/11/2015

France

France

excellant produit

Très bon rapport qualité prix, très simple d'utilisation. Je recommande ce produit

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour PowerPro Compact FC9321/09 Aspirateur sans sac

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour PowerPro Compact FC9321/09 Aspirateur sans sac

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