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Arrêté
FC9321/09
Technologie PowerCyclone 4
Brosse pour sols durs
La technologie PowerCyclone 4 maximise le flux d'air et les performances en séparant directement la poussière de l'air. Elle offre un nettoyage optimal grâce à ses étapes ultra-efficaces : 1) L'air s'introduit rapidement dans le PowerCyclone grâce à une arrivée d'air directe et fluide. 2) La conduite incurvée dirige l'air vers le haut et augmente sa vitesse dans la chambre cyclonique afin de séparer efficacement la poussière de l'air.
La brosse spéciale sols durs garantit un nettoyage optimal sur tous les sols durs, tels que les parquets et les carrelages. 1) Les poils doux sont spécialement conçus pour ne pas abîmer les sols. 2) La disposition spéciale des poils doux assure une collecte optimale de la poussière sur tous les sols durs. 3) La brosse est légère et équipée de roulettes pour une excellente maniabilité sur tous les sols durs.
Le bac à poussière est conçu pour vous permettre de le vider sans formation de nuage de poussière. Grâce à sa forme exclusive et à sa surface lisse, la poussière est collectée dans un coin du compartiment et glisse facilement dans la poubelle.
3.4
sur 6
34
Avis
Franck79
25/01/2019
France
il aspire à la propreté
Bonjour, voilà un compagnon contre la poussière idéal et d'un bon rapport qualité prix. ses brosses de bases son pratique et il à une bonne force d'aspiration il est mobile et son entretien avec ses Filtres lavables en fait un produit durable.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour PowerPro Compact FC9321/09 Aspirateur sans sac
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour PowerPro Compact FC9321/09 Aspirateur sans sac
Fanny974
04/02/2017
France
Acheteur vérifié
Satisfaite de mon achat
Je suis ravie d'avoir fait cet achat, ça aspire très bien sur du carrelage, tissu et les meubles en bois. Je le recommande.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour PowerPro Compact FC9321/09 Aspirateur sans sac
Oui, je recommande ce produit
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meg33
25/11/2015
France
excellant produit
Très bon rapport qualité prix, très simple d'utilisation. Je recommande ce produit
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour PowerPro Compact FC9321/09 Aspirateur sans sac
Oui, je recommande ce produit
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