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Eingestellt
Beseitigt 99 % an Kalk
Geeignet für PerfectCare Pure
Die Lebensdauer Ihrer Kartusche ist abhängig von der Wasserhärte in Ihrer Region und von der Bügelzeit pro Woche. Im Durchschnitt können Sie mit einer Kartusche 3 Monate lang bügeln.
Die Pure Steam Anti-Kalk-Kartusche schützt Ihr PerfectCare Pure gegen Kalkschäden. Ihr Gerät hat eine 5-Jahres-Garantie gegen Kalk.
Die PureSteam Anti-Kalk-Kartusche filtert 99 % des Kalks aus dem Leitungswasser heraus. Sie sorgt für gleichmäßigen Dampfausstoß und verhindert Kalkreste auf der Kleidung.
Auszeichnungen
2.7
von 5
18
Bewertungen
Calyppo
03/05/2021
Suisse
Hält was es verspricht
Habe mit 2 Kartuschen 5,5 Jahre lang gebügelt. Habe aber immer nur entkaltes Wasser (aus dem Brittafilter) reingemacht, da wir sehr kalkhaltiges Wasser haben. Nun nach diesen 5,5 Jahren müsste ich neue Kartuschen haben. Aber leider sind sie momentan nicht verfügbar. Hoffe sehr, dass sie noch produziert werden und wieder geliefert werden. Denn das Bügeleisen dazu funktioniert noch so einwandfrei wie am ersten Tag.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für PerfectCare Pure GC002/00 Anti-Kalk-Kartusche verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für PerfectCare Pure GC002/00 Anti-Kalk-Kartusche verfasst
rico
08/07/2015
Österreich
Verifizierter Käufer
Das Produkt hält was es verspricht
[Employee of philipsglobal] Die Kartuschen halten lange sogar bei sehr hartem Wasser!
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für PerfectCare Pure GC002/00 Anti-Kalk-Kartusche verfasst
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Noirou
19/03/2021
België
Verifizierter Käufer
Excellent
Content a nouveau avoir ces cartouches Sans ces cartouches plus possible de repasser
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Cartouche anticalcaire PerfectCare Pure GC002/00 verfasst
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Es ist möglich, dass das Produkt dunkler und feuchter aussieht als auf dem Bild auf der Verpackung, da es mit demineralisiertem Wasser vorbehandelt wurde, um optimale Leistung zu gewährleisten.