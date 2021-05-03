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  • PureSteam Anti-Kalk-Kartusche*
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  • PureSteam Anti-Kalk-Kartusche*

Eingestellt

PerfectCare PureAnti-Kalk-Kartusche

GC002/00

2.7
| (18) Bewertungen

1 Auszeichnung

PureSteam Anti-Kalk-Kartusche*
PureSteam Anti-Kalk-Kartuschen sind geeignet für die PerfectCare Pure Dampfbügelstationen mit PureSteam Technologie. Sie beseitigen 99 % an Kalk und sorgen für eine 5 Mal längere Lebensdauer.
Alle Vorteile anzeigen

99 % kalkfrei, 5-mal längere Lebensdauer

PureSteam Anti-Kalk-Kartusche*

  • Beseitigt 99 % an Kalk

  • Geeignet für PerfectCare Pure

3 Monate Bügeln

3 Monate Bügeln

Die Lebensdauer Ihrer Kartusche ist abhängig von der Wasserhärte in Ihrer Region und von der Bügelzeit pro Woche. Im Durchschnitt können Sie mit einer Kartusche 3 Monate lang bügeln.

5 Jahre Garantie gegen Kalk

5 Jahre Garantie gegen Kalk

Die Pure Steam Anti-Kalk-Kartusche schützt Ihr PerfectCare Pure gegen Kalkschäden. Ihr Gerät hat eine 5-Jahres-Garantie gegen Kalk.

99 % kalkfrei mit der PureSteam Anti-Kalk-Kartusche

99 % kalkfrei mit der PureSteam Anti-Kalk-Kartusche

Die PureSteam Anti-Kalk-Kartusche filtert 99 % des Kalks aus dem Leitungswasser heraus. Sie sorgt für gleichmäßigen Dampfausstoß und verhindert Kalkreste auf der Kleidung.

Technische Daten

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Bewertungen

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2.7

von 5

18

Bewertungen

3
2

03/05/2021

Suisse

Suisse

Hält was es verspricht

Habe mit 2 Kartuschen 5,5 Jahre lang gebügelt. Habe aber immer nur entkaltes Wasser (aus dem Brittafilter) reingemacht, da wir sehr kalkhaltiges Wasser haben. Nun nach diesen 5,5 Jahren müsste ich neue Kartuschen haben. Aber leider sind sie momentan nicht verfügbar. Hoffe sehr, dass sie noch produziert werden und wieder geliefert werden. Denn das Bügeleisen dazu funktioniert noch so einwandfrei wie am ersten Tag.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für PerfectCare Pure GC002/00 Anti-Kalk-Kartusche verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

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08/07/2015

Österreich

Österreich

Verifizierter Käufer

Das Produkt hält was es verspricht

[Employee of philipsglobal] Die Kartuschen halten lange sogar bei sehr hartem Wasser!

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Diese Bewertung wurde für PerfectCare Pure GC002/00 Anti-Kalk-Kartusche verfasst

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19/03/2021

België

België

Verifizierter Käufer

Excellent

Content a nouveau avoir ces cartouches Sans ces cartouches plus possible de repasser

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Diese Bewertung wurde für Cartouche anticalcaire PerfectCare Pure GC002/00 verfasst

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Diese Bewertung wurde für Cartouche anticalcaire PerfectCare Pure GC002/00 verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Es ist möglich, dass das Produkt dunkler und feuchter aussieht als auf dem Bild auf der Verpackung, da es mit demineralisiertem Wasser vorbehandelt wurde, um optimale Leistung zu gewährleisten.