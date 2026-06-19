Einfaches Austauschen der Kartuschen

Der Anti-Kalk-Kartuschen müssen alle 3 bis 7 Monate ausgetauscht werden, abhängig von der Wasserhärte. Nachdem sich die Farbe der Granulate in der Kartusche vollständig von blau zu braun geändert hat, ist es Zeit, die Kartusche auszutauschen.