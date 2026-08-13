Später bezahlen mit Klarna
10 CHF für Newsletter Anmeldung
Kostenloser Versand ab 40 CHF
30 Tage Rückgaberecht
Rund ums Bügeln
Alle Serien
Dampfbügeleisen
Eingestellt
GC1110/07
1 Auszeichnung
Gleichmäßiger Dampfausstoß von bis zu 15 g/min für effektiveres Glätten.
Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps
Finden Sie das passende Ersatzteil und Zubehör für Ihr Produkt
500 SeriesFusselrasierer
Fusselrasierer
Auszeichnungen
Bewertungen
Geben Sie die erste Bewertung für diesen Artikel ab
Ich möchte Werbemitteilungen – basierend auf meinen Präferenzen und meinem Verhalten – zu Philips Produkten, Services, Events und Aktionen erhalten. Ich kann mich jederzeit ganz einfach abmelden! Was bedeutet das?