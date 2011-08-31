Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 CHF
Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 CHF
Eingestellt
Aluminium-Bügelsohle
950-1100 Watt Bügeleisen-Leistung
1,8 m langes Kabel
Die Knopfrille sorgt für schnelles und einfaches Bügeln von Knopfleisten und Säumen.
Die robuste Aluminium-Bügelsohle gleitet mühelos über alle Stoffe, ist kratzfest und lässt sich einfach reinigen.
Leistungsstarkes Philips Bügeleisen mit 1100 W
Auszeichnungen
4.0
von 5
1
Bewertung
100%
empfehlen dieses Produkt.
hcm
31/08/2011
Nederland
product voldoet aan verwachting
het product is goed hanteerbaar en voldoet aan onze gestelde eisen van een strijkijzer.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für GC135 Droogstrijkijzer verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für GC135 Droogstrijkijzer verfasst