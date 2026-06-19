ProdukteSupport
de/fr

Später bezahlen mit Klarna

10 CHF für Newsletter Anmeldung

Kostenloser Versand ab 40 CHF

30 Tage Rückgaberecht

Alle Serien

  • 30 % schnelleres Bügeln mit Dampf*
  • 30 % schnelleres Bügeln mit Dampf*
  • 30 % schnelleres Bügeln mit Dampf*
  • 30 % schnelleres Bügeln mit Dampf*
  • 30 % schnelleres Bügeln mit Dampf*
  • 30 % schnelleres Bügeln mit Dampf*
  • 30 % schnelleres Bügeln mit Dampf*
  • 30 % schnelleres Bügeln mit Dampf*

Eingestellt

Featherlight PlusDampfbügeleisen mit antihaftbeschichteter Bügelsohle

GC1424/30

1 Auszeichnung

30 % schnelleres Bügeln mit Dampf*
Das Leben ist viel schöner ohne den lästigen Haushalt. Kein Wunder, dass Sie ihn so schnell wie möglich erledigen möchten. Dank des gleichmäßigen Dampfausstoßes, der Antihaft-Beschichtung und des integrierten Wassersprays werden Falten auf Ihrer Kleidung im Handumdrehen glatt gebügelt.
Alle Vorteile anzeigen

30 % schnelleres Bügeln mit Dampf*

  • Dampfleistung von 15 g/Min.

  • Dampfstoß von 60 g

  • Antihaftbeschichtete Bügelsohle

  • Calc-Clean

Bügelsohle mit Antihaftbeschichtung

Bügelsohle mit Antihaftbeschichtung

Die Bügelsohle des Philips Bügeleisens ist mit einer speziellen Antihaftbeschichtung ausgestattet, die auf allen Materialien eine optimale Gleitfähigkeit gewährleistet.

Leistung von bis zu 1400 W für durchgehend hohen Dampfausstoß

Leistung von bis zu 1400 W für durchgehend hohen Dampfausstoß

Die Leistung von bis zu 1400 W sorgt für einen durchgehend hohen Dampfausstoß.

Calc-Clean zur Verlängerung der Lebensdauer des Bügeleisen auf mehrere Jahre

Calc-Clean zur Verlängerung der Lebensdauer des Bügeleisen auf mehrere Jahre

Calc-Clean zur Verlängerung der Lebensdauer des Bügeleisen auf mehrere Jahre

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Ersatzteil oder Zubehör finden

Finden Sie das passende Ersatzteil und Zubehör für Ihr Produkt

Ersatzteile und Zubehör

Auszeichnungen

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Bewertungen

Melde dich für den Philips Newsletter an, um exklusive Angebote zu erhalten

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • Exklusive Angebote für Mitglieder.
  • Expertentipps und Inspiration.

Ich möchte Werbemitteilungen – basierend auf meinen Präferenzen und meinem Verhalten – zu Philips Produkten, Services, Events und Aktionen erhalten. Ich kann mich jederzeit ganz einfach abmelden!

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • Exklusive Angebote für Mitglieder.
  • Expertentipps und Inspiration.
Haftungsausschlüsse

  1. Im Dampfmodus, im Vergleich zur Trockeneinstellung dieses Modells