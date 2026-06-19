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Eingestellt
GC1424/30
Dampfleistung von 15 g/Min.
Dampfstoß von 60 g
Antihaftbeschichtete Bügelsohle
Calc-Clean
Die Bügelsohle des Philips Bügeleisens ist mit einer speziellen Antihaftbeschichtung ausgestattet, die auf allen Materialien eine optimale Gleitfähigkeit gewährleistet.
Die Leistung von bis zu 1400 W sorgt für einen durchgehend hohen Dampfausstoß.
Calc-Clean zur Verlängerung der Lebensdauer des Bügeleisen auf mehrere Jahre
Auszeichnungen
Bewertungen
Im Dampfmodus, im Vergleich zur Trockeneinstellung dieses Modells