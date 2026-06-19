30 % schnelleres Bügeln mit Dampf*

Das Leben ist viel schöner ohne den lästigen Haushalt. Kein Wunder, dass Sie ihn so schnell wie möglich erledigen möchten. Dank des gleichmäßigen Dampfausstoßes, der Antihaft-Beschichtung und des integrierten Wassersprays werden Falten auf Ihrer Kleidung im Handumdrehen glatt gebügelt.