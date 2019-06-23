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Eingestellt
2.000 W
Anti-Kalk
Antihaftbeschichtete Bügelsohle
Leistung von bis zu 2.000 W für konstant hohen Dampfausstoß
Konstanter Dampfausstoß von bis zu 25 g/min für effektiveres Glätten
Der Dampfstoß des Bügeleisens von 90 g ermöglicht ein müheloses Glätten auch von hartnäckigen Falten.
Auszeichnungen
4.5
von 5
2
Bewertungen
100%
empfehlen dieses Produkt.
Basil
23/06/2019
Portugal
Produto de excelente qualidade
Qualidade superior à média na gama a que pertence. - Óptimo desempenho. - Fácil utilização, leve e eficiente. - Com características equivalentes a produto de gamas superiores.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für GC1433/40 Ferro a vapor verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für GC1433/40 Ferro a vapor verfasst
Salgado88
04/06/2018
Portugal
Este produto é excelente
É de fácil utilização, com uma só passagem e a peça fica sem vincos. Não se perde tempo a engomar, é super rápido. Adoro este produto.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für GC1433/40 Ferro a vapor verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für GC1433/40 Ferro a vapor verfasst