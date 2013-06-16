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Eingestellt
Dampfleistung: 17 g/Min
Bügelsohle aus Aluminium
Anti-Kalk
1400 Watt
Dieses leistungsstarke Bügeleisen erwärmt sich schnell und hält während des Bügelns sehr stabile Temperaturen aufrecht, sodass Falten leichter entfernt werden können.
Die Sprühfunktion erzeugt einen feinen Dampfnebel zum gleichmäßigen Anfeuchten des Stoffes, sodass Falten sich leichter ausbügeln lassen.
Die Calc-Clean-Funktion ermöglicht dir das einfache Spülen des Philips Bügeleisens, um Kalkpartikel zu entfernen. Auf diese Weise wird die Lebensdauer deines Bügeleisens verlängert.
Auszeichnungen
4.0
von 5
1
Bewertung
100%
empfehlen dieses Produkt.
Bert41
16/06/2013
Nederland
Verrast over diverse gemakkelijke instelmogelijkheden.
Het turen naar mijn 15" laptop was ik zat en ging op zoek naar een monitor van Philips die dezelfde look had als mijn Philips tv, deze 236V4LHAB voldeed aan mijn eisen zoals HDMI en ingebouwde luidsprekers voor een niet te hoge prijs. Plug en play op Windows 8 geen probleem, direct een HD filmpje afgespeeld en zeer verrast over de beeldkwaliteit en de diverse instelmogelijkheden. De geluidskwaliteit is zeer matig voor muziek, bij "normaal" internet voldoen de ingebouwde luidsprekers redelijk. Het beeld speel ik via een (actieve) HDMI splitter ook af op mijn tv en via de tv het geluid op de versterker, hierdoor is het geluidsprobleem opgelost en een concert of film via internet bekijken word op deze manier een genot, misschien een tip voor kopers? Ook een voordeel is het makkelijk switchen tussen HDMI en VGA omdat ik mijn oude desktop ook nog soms gebruik. Wat er bijgeleverd was is een VGA kabel die iedereen wel heeft, maar geen HDMI kabel, die toch snel 15 euro kost, viel een beetje tegen. Als de monitor geen signaal ontvangt gaat deze automatisch in stand-by stand, makkelijk als de computer in slaapstand schakelt.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für GC1705 Stoomstrijkijzer uit de 1700-serie verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für GC1705 Stoomstrijkijzer uit de 1700-serie verfasst