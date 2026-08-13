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Eingestellt
GC1820/02
Golden Dynaglide
Dieses leistungsstarke Bügeleisen erwärmt sich schnell und hält während des Bügelns sehr stabile Temperaturen aufrecht, sodass Falten leichter entfernt werden können.
Gleichmäßiger Dampfausstoß von bis zu 22 g/min für effektiveres Glätten.
Kratzfeste Golden DynaGlide Bügelsohle für ausgezeichnetes Gleiten auf allen Stoffen.
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