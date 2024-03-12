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1700 Series Dampfbügeleisen

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Handbücher und Dokumentation

User Manual Philips 1700 series Steam iron

  • PDF Datei, 906.2 kB
  • 12 March 2024

Das Leben ist viel schöner ohne den lästigen Haushalt. Kein Wunder, dass du ihn so schnell wie möglich erledigen möchtest. Mit seiner speziellen Spitze, einzigartig entwickeltem Dampfloch-Muster und der geschmeidig gleitenden Bügelsohle ist dieses hochwertige Bügeleisen für schnelles Bügeln wie geschaffen.

  • PDF Datei
  • 26 November 2025

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