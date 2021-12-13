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Eingestellt
2.100 W
Dampfstoß von 110 g
Gleichmäßiger Dampfausstoß von 30 g/min
Keramikbügelsohle
Ermöglicht schnelles Aufheizen und kraftvolle Leistung.
Dringt tiefer in das Gewebe ein, um auch hartnäckige Falten zu entfernen.
Kräftiger, gleichmäßiger Dampfausstoß, um Falten schneller zu entfernen.
Auszeichnungen
4.6
von 5
8
Bewertungen
100%
empfehlen dieses Produkt.
fplopes
13/12/2021
Portugal
Funcional e sem esforço
Mesmo com os meus 78 anos em casa quero tudo fazer e este ferro foi sem dúvida uma surpresa, pela sua fácil utilização, mesmo quem não tem experiência consegue facilmente usar, por isso as minhas netas quando cá vêm pedem para experimentar.
Vorteile
Fácil utilização
Nachteile
nada
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für EasySpeed Plus GC2145/20 Ferro a vapor verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für EasySpeed Plus GC2145/20 Ferro a vapor verfasst
FlaCosta
01/12/2021
Portugal
Teil der Aktion
Qualidade e preço
Um óptimo produto em comparação qualidade e preço acessível. Sendo um excelente produto com resultados eficazes. Muito satisfeita com a compra.
Vorteile
Leve, design e passa a Ferro muito bem
Nachteile
Não encontrei nenhuma
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für EasySpeed Plus GC2145/20 Ferro a vapor verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für EasySpeed Plus GC2145/20 Ferro a vapor verfasst
Katmar99
30/11/2021
Portugal
Teil der Aktion
Roupa como nova
O melhor!! Recuperei a roupa que tanto gosto e que já estava a levantar borboto e sem estragar o tecido!
Vorteile
Leva-se para qualquer lado
Nachteile
Não encontro
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für EasySpeed Plus GC2145/20 Ferro a vapor verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für EasySpeed Plus GC2145/20 Ferro a vapor verfasst