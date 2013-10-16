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Eingestellt
30 g
Der Dampfstoß des Bügeleisens von 90 g ermöglicht ein müheloses Glätten auch von hartnäckigen Falten.
Die Bügelsohle Ihres Philips Bügeleisens ist mit einer speziellen Antihaftbeschichtung ausgestattet, die auf allen Materialien eine optimale Gleitfähigkeit gewährleistet.
Da ein Nachfüllen dank des großen Wasserbehälters (300 ml) weniger häufig erforderlich ist, können Sie mehr Kleidungsstücke in einem Arbeitsgang bügeln.
Auszeichnungen
3.6
von 5
18
Bewertungen
Twentyv
16/10/2013
Italia
Il prodotto é pratico ed efficace
Il nome del modello "Care Comfort" rispecchia le caratteristiche e le qualità del prodotto: il peso leggero rende il ferro da stiro molto maneggevole e di facile utilizzo e le funzioni accessorie garantiscono il comfort e l'efficacia della performance.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für ComfortCare GC2710 Ferro da stiro verfasst
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MD06
30/08/2013
Nederland
Top!
Strijkt lekker, genoeg stoom en kreukels verdwijnen als sneeuw voor de de zon.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für ComfortCare GC2710 Stoomstrijkijzer verfasst
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SophieP
24/08/2012
France
Verifizierter Käufer
Tout ce qu'on recherche quand on repasse!
La prise en main est facile ainsi que le remplissage. Vapeur constante et semelle assurent un repassage rapide et de qualité.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für ComfortCare GC2710 Fer vapeur verfasst
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