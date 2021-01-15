ProdukteSupport
de/fr

Später bezahlen mit Klarna

10 CHF für Newsletter Anmeldung

Kostenloser Versand ab 40 CHF

30 Tage Rückgaberecht

Alle Serien

  • Standard Product Photo Philips PowerLife Steam iron
  • Main in-use photograph Philips PowerLife Steam iron
  • Product Detail Photograph Philips PowerLife Steam iron
  • Product Detail Photograph Philips PowerLife Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips PowerLife Steam iron
  • Emotional Benefit Photo Philips PowerLife Steam iron
  • Product in Use Photo Philips PowerLife Steam iron
  • Emotional Benefit Photo Philips PowerLife Steam iron
  • Standard Product Photo Philips PowerLife Steam iron
  • Main in-use photograph Philips PowerLife Steam iron
  • Product Detail Photograph Philips PowerLife Steam iron
  • Product Detail Photograph Philips PowerLife Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips PowerLife Steam iron
  • Emotional Benefit Photo Philips PowerLife Steam iron
  • Product in Use Photo Philips PowerLife Steam iron
  • Emotional Benefit Photo Philips PowerLife Steam iron

Eingestellt

PowerLifeDampfbügeleisen

GC2992/70

4.5

| (48) Bewertungen | 92% empfehlen dieses Produkt.

1 Auszeichnung

Beste Ergebnisse – Tag für Tag

Für stets großartige Ergebnisse benötigst du ein Bügeleisen, das dich nie im Stich lässt. Mit der kratzfesten SteamGlide Bügelsohle, einem starken gleichmäßigen Dampfausstoß und der integrierten Calc-Clean-Funktion bietet dieses erstklassige Bügeleisen dauerhaft qualitativ hochwertige Leistung.

Alle Vorteile anzeigen

4 x längere Lebensdauer mit SteamGlide Bügelsohle*

Beste Ergebnisse – Tag für Tag

  • 2.300 W

  • Gleichmäßiger Dampfausstoß von 40 g/min

  • Dampfstoß von 150 g

  • SteamGlide Bügelsohle

2.300 W für schnelles Aufheizen

2.300 W für schnelles Aufheizen

Ermöglicht schnelles Aufheizen und kraftvolle Leistung.

Dampfstoß von bis zu 150 g glättet hartnäckige Falten

Dampfstoß von bis zu 150 g glättet hartnäckige Falten

Dringt tiefer in das Gewebe ein, um auch hartnäckige Falten zu entfernen.

Dampfausstoß von bis zu 40 g/min für hohe, gleichbleibende Leistung

Dampfausstoß von bis zu 40 g/min für hohe, gleichbleibende Leistung

Kräftiger, gleichmäßiger Dampfausstoß, um Falten schneller zu entfernen.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Ersatzteil oder Zubehör finden

Finden Sie das passende Ersatzteil und Zubehör für Ihr Produkt

Ersatzteile und Zubehör

Auszeichnungen

  • Bild von VRS_PBTAWARD66

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.5

von 5

48

Bewertungen

92%

empfehlen dieses Produkt.

3

15/01/2021

España

España

Excelente planchado

(Esta reseña se ha recibido a través de una promoción.) Después de más de dos meses de uso no puedo estar más satisfecha con esta plancha. Es fácil de usar, no pesa demasiado y la función vapor es mucho mejor que en otras planchas que he utilizado mucho más caras. Es de las que mejor rendimiento me han dado para planchar prendas vaqueras.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Plancha de vapor PowerLife GC2991/30 verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Plancha de vapor PowerLife GC2991/30 verfasst

15/11/2020

España

España

Verifizierter Käufer

Perfecta

No pesa nada, funciona de maravilla y me encanta su color

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Plancha de vapor PowerLife GC2991/30 verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Plancha de vapor PowerLife GC2991/30 verfasst

27/10/2020

España

España

Sorpendida

(Esta reseña se ha recibido a través de una promoción.) Estoy muy sorprendida de esta plancha es increíble. Y con esto quiero decir es ligera no pesa y a la primera quita las arrugas me encanta. Y el vapor no Mancha ni nada

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Plancha de vapor PowerLife GC2991/30 verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Plancha de vapor PowerLife GC2991/30 verfasst

Melde dich für den Philips Newsletter an, um exklusive Angebote zu erhalten

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • Exklusive Angebote für Mitglieder.
  • Expertentipps und Inspiration.

Ich möchte gerne Werbemitteilungen – basierend auf meinen Interessen und meinem Verhalten – zu Philips Produkten, Services, Veranstaltungen und Werbeaktionen erhalten. Ich kann diese jederzeit einfach wieder abbestellen!

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • Exklusive Angebote für Mitglieder.
  • Expertentipps und Inspiration.
Haftungsausschlüsse

  1. Im Vergleich zu der antihaftbeschichteten Bügelsohle von Philips