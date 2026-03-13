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Eingestellt
Support
GC2992/70
Eingestellt
Wasser tritt aus der Bügelsohle aus
Mein Philips Dampfbügeleisen heizt nicht mehr auf
Meine Philips Dampfbügelstation entfernt keine Falten
Mein Philips Bügeleisen zischt, wenn ich es aufstelle
Mein Philips Bügelsystem verursacht einen Stromausfall.
Die Calc-Clean-Anzeige am Dampfbügeleisen blinkt weiterhin
Mein Philips Dampfbügeleisen erzeugt keinen Dampf