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Eingestellt

PowerLifeDampfbügeleisen

GC2994/20

4.5
| (2) Bewertungen | 100% empfehlen dieses Produkt.

1 Auszeichnung

Beste Ergebnisse – Tag für Tag
Für stets großartige Ergebnisse benötigen Sie ein Bügeleisen, das Sie nie im Stich lässt. Mit der kratzfesten SteamGlide Bügelsohle, einer konstant hohen Dampfleistung und der integrierten Calc-Clean Funktion bietet dieses erstklassige Bügeleisen dauerhaft qualitativ hochwertige Leistung.
Alle Vorteile anzeigen

4 x längere Lebensdauer mit SteamGlide Bügelsohle*

Beste Ergebnisse – Tag für Tag

  • 2.400 W

  • Gleichmäßiger Dampfausstoß (40 g/Min.)

  • Dampfstoß von 150 g

  • SteamGlide Bügelsohle

2.400 W für schnelles Aufheizen

2.400 W für schnelles Aufheizen

Ermöglicht schnelles Aufheizen und kraftvolle Leistung.

Dampfausstoß von bis zu 40 g/min für hohe, gleichbleibende Leistung

Dampfausstoß von bis zu 40 g/min für hohe, gleichbleibende Leistung

Kräftiger, gleichmäßiger Dampfausstoß, um Falten schneller zu entfernen.

Dampfstoß von bis zu 150 g glättet hartnäckige Falten

Dampfstoß von bis zu 150 g glättet hartnäckige Falten

Dringt tiefer in das Gewebe ein, um auch hartnäckige Falten zu entfernen.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

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Ersatzteile und Zubehör

Auszeichnungen

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Bewertungen

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4.5

von 5

2

Bewertungen

100%

empfehlen dieses Produkt.

3
2
1

29/10/2018

Ελλάδα

Ελλάδα

Εξαιρετικό

Πραγματικά Εξαιρετικό σίδερο ατμού με βοήθησε στο σιδέρωμα στα πουκάμισα ειδικά παρόλο που είμαι άσχετος :) Το προτείνω ανεπιφύλακτα.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für PowerLife GC2996/20 Ατμοσίδερο verfasst

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Diese Bewertung wurde für PowerLife GC2996/20 Ατμοσίδερο verfasst

24/06/2018

Ελλάδα

Ελλάδα

Σίδερο ατμού

Καλό προϊόν σε πολύ καλή τιμή. Επαρκής ποσότητα ατμού και ξεκούραστο σιδέρωμα. Θα το πρότεινα ανεπιφύλακτα.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für PowerLife GC2997/40 Ατμοσίδερο verfasst

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Diese Bewertung wurde für PowerLife GC2997/40 Ατμοσίδερο verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Im Vergleich zu der antihaftbeschichteten Bügelsohle von Philips