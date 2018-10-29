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Arrêté
2 400 W
Débit de vapeur continu 40 g/min
Effet pressing 150 g
Semelle SteamGlide
Offre une montée en température rapide et de hautes performances.
Le débit de vapeur puissant et régulier élimine les faux plis plus rapidement.
Pénètre au cœur des fibres pour éliminer facilement les faux plis tenaces.
Récompenses
4.5
sur 6
2
Avis
100%
recommandent ce produit
Glavas77
29/10/2018
Ελλάδα
Εξαιρετικό
Πραγματικά Εξαιρετικό σίδερο ατμού με βοήθησε στο σιδέρωμα στα πουκάμισα ειδικά παρόλο που είμαι άσχετος :) Το προτείνω ανεπιφύλακτα.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour PowerLife GC2996/20 Ατμοσίδερο
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Αριάδνη
24/06/2018
Ελλάδα
Σίδερο ατμού
Καλό προϊόν σε πολύ καλή τιμή. Επαρκής ποσότητα ατμού και ξεκούραστο σιδέρωμα. Θα το πρότεινα ανεπιφύλακτα.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour PowerLife GC2997/40 Ατμοσίδερο
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Cet avis a été rédigé pour PowerLife GC2997/40 Ατμοσίδερο
Comparaison avec la semelle antiadhésive Philips