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Eingestellt
GC3231/02
Das Nachfüllen von Wasser ist dank der extra großen Einfüllöffnung besonders einfach und schnell. Es dauert nur ein paar Sekunden und das ohne Gefahr, etwas zu verschütten.
Mit dem extralangen EasyCare-Kabel (3 m) können Sie ganz bequem jede Stelle Ihres Bügelbretts mit dem Bügeleisen erreichen!
Dank der besonders deutlichen Wasserstandsanzeige des Philips Bügeleisens kannst du den Wasserstand jederzeit mit einem Blick überprüfen.
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